Finale CAN : Les enjeux politiques d’une victoire des lions du Sénégal

Le dimanche est un jour de repos mais le Sénégal tout entier ne sera pas au repos. La finale de la Coupe d’Afrique des Nations devant opposer les Lions de la Teranga aux Pharaons d’Egypte en terre camerounaise, retient toutes les attentions car le trophée continental tant convoité depuis plusieurs années est attendu par tout le peuple et le président Macky Sall au premier rang.

Une victoire en finale des protégés du sélectionneur national Aliou Cissé pourrait impacter positivement sur la stabilité politique et sociale du pays surtout après les élections locales du 23 janvier dernier. La communion de tous les fils et filles de la nation ne peut venir que d’une possible victoire de Sadio Mane et de ses coéquipiers. Jamais le Sénégal n’est aussi proche et confiant d’un sacre continental.

Ainsi le pouvoir et l’opposition pourront signer un pacte de stabilité sociale le temps de savourer une victoire des Lions à la finale de la CAN. L’on peut aussi imaginer aisément l’opposant farouche du régime du président Macky Sall, en l’occurrence Ousmane Sonko en train de jubiler avec son principal adversaire à la tête de l’état comme ce fut le cas lors de la pandémie du Covid-19 quand toute la nation s’est jointe au chef de l’exécutif pour une union sacrée afin de venir à bout de la maladie.

Il faut aussi signaler qu’une victoire des Lions à cette finale del laCAN, aura un impact touristique. Le Sénégal dont une partie des ressources provient de l’Agriculture et du tourisme pourra être l’une des destinations préférées des touristes. Le foot et la culture sont deux secteurs qui ouvrent un pays vers l’extérieur. Il n’est pas surprenant que le chanteur Youssou Ndour et les footballeurs El Hadj Diouf, Sadio Mané et Edouard Mendy sont les sénégalais les plus connus dans le monde…

Le football étant un jeu certes mais son impact sur l’économie avec la vente de maillots et certains gadgets au grand bénéfice des marchands ambulants qui font de véritables chiffres d’affaires au moment où tous les sénégalais se plaignaient de la cherté de la vie. Une situation qui a impacté négativement pour les tenants du pouvoir, ce qui a été démontré lors des élections locales où la coalition Benno Bokk Yaakar a pratiquement perdu dans toutes les grandes villes surtout la capitale sénégalaise.

Dimanche à 19 heures, le pays entier aura besoin des prières pour que la victoire finale soit au rendez-vous au grand bonheur de tout un peuple. Aliou Cissé a dû pain sur la planche et doit impérativement trouver les bonnes stratégies pour venir à bout des partenaires de Mohamed Salah. Car le président Macky Sall a été très clair dans son discours en demandant clairement à ce que les lions rentrent avec la coupe continentale. Un fait qui pourrait réconcilier le peuple qui est secoué par une politique permanente entre le pouvoir et les opposants qui ont déjà pris du galon avec la coalition Yéwwi askan wi dont la plupart de ses membres sont devenus des maires de communes.

Une éventuelle contre-performance à l’issue de cette finale, serait non seulement synonyme de déception collective mais l’espoir de tout un peuple va s’évaporer comme une meute de papillon. Un scénario non souhaitable si le capitaine Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers concrétisent leur statut de première nation africaine et 20ème mondiale. Un rang honorable que les lions du Sénégal veulent réaliser. Le rêve est permis car le Sénégal a dépassé le stade où l’on réclamait les primes de matchs pour la participation et la qualification. L’état a déboursé plus de 5 milliards pour mettre les lions dans les conditions optimales de performance pour les phases finales de cette CAN.

Que les marabouts et les prêtres commencent à prier pour qu’au sifflet final, le Sénégal gagne enfin la coupe d’Afrique en terre camerounaise…

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn