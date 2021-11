Biguine Gueye demande à Macky de vérifier le courrier du Palais

Excellence Monsieur le Président de la République, veuillez jeter un coup d’œil sur le bureau du courrier de la présidence !

Excellence,

Plusieurs dizaines de demandes d’audience atterrissent chaque jour au bureau du courrier de la présidence de la République. D’importantes organisations de tous genres, de grands respectables, de valeureux compatriotes, de vaillants citoyens peu connus du public, pleins de bonnes idées et compétents en différents domaines, désirent avoir le privilège d’avoir un tête-à-tête avec votre auguste autorité.

Très peu d’entre ces demandeurs d’audience arrivent à décrocher un retour venant de vous ou de vos services. Pas mal d’entre ces compatriotes, soucieux d’apporter leur pierre à l’édifice d’un Sénégal émergent, ont redéposé de guerre lasse, leur courrier. Juste par la grâce de leur immense volonté de vous faire part de leurs contributions, mais de vous exprimer la démarche quant à leur soutien à vos efforts pour le bien du peuple souverain.

Excellence Monsieur le Président de la République, ce ne sont pas les meilleurs de nos concitoyens qui constituent votre entourage. Ils méritent sûrement leur proximité avec votre autorité. Mais ils ne sont pas les seuls à détenir la recette aux fins de mieux vous aider à atteindre vos objectifs au profit de notre pays que vous aimez tant. Nous n’en doutons point ! Mais veuillez voir un peu ce qui se passe au bureau du courrier de la présidence. Il y va de l’intérêt supérieur de la nation d’ailleurs.

Ceux qui font obstruction entre vous et vos nombreux compatriotes qui vous sont très attachés le font plus par ignorance et inculture, que par simple jalousie ou méchanceté.

Excellence Monsieur le Président de la République, d’innombrables Sénégalais ont fait don d’eux-mêmes, à d’infinis points de vue, en différentes circonstances, rien que pour vous exprimer dans l’ombre comme sous les projecteurs, leur loyauté, leur engagement et leur solidarité. Cela parce qu’ils sont conscients du profil que vous incarnez et qui est une chance pour le Sénégal et l’Afrique.

Excellence Monsieur le Président de la République, veuillez casser les obstacles installés par plusieurs de vos plus proches collaborateurs au niveau du Palais. Afin de permettre surtout aux compatriotes de l’intérieur ainsi qu’aux organisations nationales qui vous portent tellement en estime, de vous faire face et de vous entretenir de leurs propositions. Dans la même veine, ils vous exposeront à travers leurs courriers les vrais battements du pouls du Sénégal d’est en ouest, du nord au sud, mieux que les renseignements généraux que nous respectons tant mais gauchement considérés plus crédibles que les avis des anonymes.

Excellence Monsieur le Président de la République, la mise en œuvre de nos modestes remarques et suggestions contenues dans cette lettre ouverte vous serait d’un singulier profit si vous vous y atteliez sans délai. Il y a beaucoup de frustrations dues à des détails du genre(bureau du courrier). Trop de frustration pousse à la réserve, pour ne pas dire à la démission pour ne serait-ce que se revoir soi même en tant qu’individu libre et digne. Il faut agir Excellence Monsieur le Président de la République.

Notre engagement est constaté de nos partenaires, comme de nos féroces adversaires surtout. Au demeurant, nous ne pouvions continuer de nous taire face à la situation au bureau du courrier de la présidence ! Et un peu ailleurs même ( nous y reviendrons). Pour notre part, nous sommes des intellectuels, et l’intellectuel doit demeurer celui qui expose les sujets qu’il pense intéressants afin que des solutions y soient apportées en urgence. Ces gens qui font le pont entre vous et le peuple, entre vous et vos admirateurs, n’ont rien de plus qu’eux, Excellence!

Pensez-y, car nous sommes convaincus de votre sens élevé de la hauteur pour voir plus clair quand le désordre veut s’installer. Ça aussi c’est une triste réalité.

Acceptez Excellence Monsieur le Président de la République, l’expression de notre grande considération !

Mamadou Biguine Gueye.

Coordonnateur du mouvement « Malaw »

Responsable de l’APR à Fatick.