Bilan Covid-19 : 4 nouveaux décès au Sénégal…ce Mercredi

Ce mercredi, le Sénégal a encore enregistrés des décès liés à la Covid-19. Le Dr Aloyse Wally Diouf, lors du bilan journalier a annoncé que quatre (4) personnes sont mortes du coronavirus. Ce qui porte le nombre total des personnes qui ont succombées à la maladie à 93.

Bilan du jour :

Le ministère de la santé et de l’action sociale a fait le bilan de la pandémie à la covid-19, de ce mercredi, au Sénégal. Sur 987 tests effectués, 95 sont revenus positifs. Il s’agit de 77 cas contacts 3 cas importés à l’AIBD et 15 issus de la transmission communautaire et répartis entre Guédiwaye, Yeumbeul, Mbao, Rufisque, Parcelles Assainies, Hlm Grand Yoff, Patte D’Oie, Cité Sipres, Liberté 2, Dieuppeul, Sacré Cœur, Vélingara et Ziguinchor.

Le désormais ex porte parole du ministère de la santé de renseigner que 26 patients ont été testés négatifs donc guéris. Il a par ailleurs annoncé 24 cas grave.

A ce jour, le Sénégal compte 6129 cas déclarés positifs dont 4072 guéris, 93 décédés et 1963 sous traitement.

Aliou Ngom pour Xibaaru