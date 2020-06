Le mouvement les Défenseurs de la République (favorable au pouvoir) a célébré, hier, la journée historique du 23 Juin (2011). Les camarades de Youssoupha Niang ont inscrit, cette année, la commémoration sous le signe de la lutte contre la pandémie à Coronavirus ou Covid-19. Ainsi, ils appuient sur le curseur de la citoyenneté en organisant une grande caravane de sensibilisation sur ce fléau à travers certaines artères de la capitale sénégalaise.

Et c’est sous un soleil torride que la caravane quitta en trombe le siège social de la Maison de l’émergence sise à Fass Paillote. Dans un camion qui distille des dernières nouveautés sur la maladie, deux « défenseurs » assurent l’animation. Des jeunes, filles et garçons vêtus de tee- shirt à l’effigie des DR / les sentinelles de la République : » Tous ensemble pour combattre le Coronavirus ». Le cortège a fait d’abord, le marché de Fass Colobane. L’on distribue des gels, des masques aux populations et autres pensionnaires des lieux.

Après plus de 45 mn, ces jeunes défenseurs de la République, proches du » Macky », ont été les hôtes du premier magistrat de la Commune de Fass- Gueule Tapée- Colobane.

Et le Maire Ousmane Ndoye, touché par cette marque de reconnaissance, lança : » C’est de gaieté de cœur que je vous reçois dans notre Commune. Je salue votre démarche de haute portée citoyenne. Je suis prêt à vous accompagner dans votre noble mission de sensibilisation sur cette maladie qui ignore les frontières. J’ai l’habitude de soutenir que la Place de la Nation (ex – Place de l’Obélisque) ne doit pas seulement rester un lieu de revendications. Nous allons nous combattre en tant qu’habitants de cette localité pour changer la donne. On nous perturbe trop avec ces histoires de rassemblements qui divertissent », s’est- il impressionné.

Le coordonnateur des défenseurs de la République, Youssoupha Niang a salué la grandeur d’âme de l’édile de la Commune hôte et son compagnonnage sincère avec le Président Macky. Et la caravane de prendre la direction de Gueule Tapée. Au marché du même nom, ils arrosent de masques et produits hydro- alcooliques aux marchands et autres personnes rencontrées au hasard. A Médina et à la Place de la Nation, ils ont répété le même geste.