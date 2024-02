Birahim Camara : «Nous contestons la désignation de Mamadou Talla comme plénipotentiaire…»

Nous militants du parti socialiste du département de Kanel,déplorons avec solennité :

1 la désignation de Mamadou Talla comme plénipotentiaire du comité électoral BBY du département de Kanel.

Son comportement clivant et le rejet tant par les populations locales que diasporiques de sa parole et de sa personne sont connus et reconnus par tous les membres de la coalition BBY du département.

En vérité la seule évocation du nom de Mamadou Talla est synonyme de méfiance car sa parole denudee de toute crédibilité est assimilée à celle du passant .

Il est politiquement et moralement en incapacité de rassembler les électeurs et les partenaires autour des enjeux locaux et nationaux.

La responsabilité de Mamadou Talla est irréfutable dans la désastreuse situation de la DSE France de l’APR en perdition dans tous les départements hexagonaux.

La déliquescence de l’APR dans les diasporas illustre à merveille l’echec de toutes les missions confiée à Mamadou Talla .

A peine désigné comme plénipotentiaire départemental , Mamadou Talla a, sans ménagement , écarté des centres de gestion des comités électoraux les alliés .

2 Nous demandons par conséquent au Secrétaire Général de l’Union Régionale de Matam , le camarade Djibril Agne , d’attirer l’attention de la secrétaire générale intérimaire du parti socialiste, Aminata Mbengue Ndiaye que ce choix du premier ministre et candidat Amadou Ba est à revoir pour une gestion inclusive des missions du comité électoral.

En effet Mamadou Talla, major de sa promotion de l’école supérieure des contre-vérités n’a qu’une seule constance : la liquidation du parti socialiste dans le département de Kanel.

3 Nous mettons en garde aussi bien le président de la coalition BBY , le président de la republique , Monsieur Macky Sall que le candidat Amadou Ba contre toute attitude fractionniste .

Enfin , nous , responsables socialistes des communes de Kanel, refuserons toute participation à une campagne qui , inéluctablement sera vouée à l’echec sous la direction ou la conduite par Mamadou Talla réfractaire à la vérité et nous n’ecartons pas la théorisation de l’abstention ou du vote sanction après consultation des représentants de la LD et de l’AFP .

Birahim Camara

Section Communale de Dembancane-Verma

Parti Socialiste