Blessée, humiliée, Mimi Touré se prépare…Ses rencontres secrètes

Limogée de son poste de Présidente du CESE : Mimi Touré concocte sa riposte

Aminata Touré ne se remet toujours pas de son limogeage à la tête du Conseil économique, social et environnemental (CESE). C’est comme si c’est l’univers qui s’effondre face à elle. Aminata Touré pense avoir subi l’affront de trop cette fois, de la part du Chef de l’Etat Macky Sall. Nommée Premier ministre le 1er septembre 2013, elle avait été limogée de ce poste le 4 juillet 2014. La déception avait déjà été grande pour elle. Cette fois encore, moins de deux ans, après avoir été nommée par le Président de la République Macky Sall à la tête du CESE, elle est relevée de ses fonctions. Ce qu’elle assimile à un affront.

Politicienne avertie, Mimi Touré comme on la surnomme, ne compte pas en rester là. Pour elle, il lui faut laver cet affront subi. Déjà, elle prépare la grande offensive contre le Président de la République Macky Sall. Depuis son limogeage de son poste de Présidente du CESE, Aminata Touré multiplie les rencontres et réunions à son domicile. Mimi Touré est en train de former son état-major, et c’est l’Alliance pour la République (APR) du Président Macky Sall qui va être secouée par des séries de départs. Des départs, bien sûr vers Mimi Touré qui va en être la bénéficiaire.

Mimi Touré compte faire très mal et très vite pour ne pas se laisser faire enterrer. Elle est en train d’accélérer la cadence, car selon son entourage, elle se prépare pour les élections locales, et compte bien y jouer un rôle prépondérant. Histoire de montrer que sa carrière politique n’est pas encore terminée.

Mimi Touré est une politicienne formée à la bonne école. Celle du trotskysme. Elle pense que le meilleur moyen de faire taire tous ses adversaires au sein de la majorité présidentielle, est de prendre son destin en mains et de leur répondre sur le terrain politique. Les élections locales qui se profilent à l’horizon constituent l’occasion idéale.

La rédaction de Xibaaru