Boubacar Seye liste les «défis sécuritaire en Afrique»

Défis sécuritaires en Afrique: Boubacar Seye prône le leadership du Sénégal, modèle de stabilité pour une relecture du triptyque (immigration –Paix –Sécurité)

Le continent africain traverse une période d’instabilité aiguë, alimentée par un enchevêtrement complexe de facteurs endogènes et exogènes, dans un contexte mondial marqué par de profondes tensions géopolitiques. Cette situation critique appelle à une mobilisation urgente des intelligences et des volontés politiques du continent.

Une convoitise du sous-sol africain, moteur d’instabilités

Les ressources naturelles de l’Afrique – notamment ses minerais stratégiques – suscitent d’intenses convoitises de la part de puissances cherchant à asseoir une économie postmoderne. Cette compétition géoéconomique effrénée alimente les conflits et fragilise les équilibres politiques internes.

Selon le Centre des études stratégiques pour l’Afrique, depuis 1990, plus de 19 conflits armés ont éclaté dans 17 pays africains, illustrant la chronicité des crises. L’intervention militaire en Libye a ouvert une brèche sécuritaire majeure dans la région sahélo-saharienne. Aujourd’hui, les transitions militaires au Mali, au Burkina Faso, au Niger et en Guinée constituent des facteurs d’instabilité aux conséquences diplomatiques, économiques et sécuritaires potentiellement désastreuses pour l’ensemble du continent.

Vers un basculement géopolitique de la sous-région

L’effet domino de ces ruptures institutionnelles pourrait profondément redessiner les cartes géopolitiques de l’Afrique de l’Ouest. La porosité des frontières, combinée à la prolifération des factions armées, ouvre la voie à une insécurité généralisée si rien n’est fait. Les mois à venir seront décisifs pour l’avenir d’une coopération africaine patiemment construite autour de valeurs communes.

Une approche holistique pour une solution intégrée

Face à ce constat préoccupant, Horizon Sans Frontières (HSF), organisation internationale de défense, d’orientation et d’intégration des migrants sans distinction d’origine, de race, de croyance ou de nationalité, appelle à une nouvelle stratégie pour traiter le triptyque Immigration – Paix – Sécurité (IPS).

Ce triptyque, longtemps mal géré, a engendré une économie souterraine criminelle, alimentant les trafics de drogue, d’êtres humains, d’organes et d’armes. En 2016, cette économie informelle représentait déjà plus de 10 milliards de dollars. Une gestion défaillante du phénomène migratoire contribue à entretenir cette spirale infernale.

La stratégie prônée par HSF repose sur l’analyse des évolutions récentes de l’environnement géopolitique mondial et met en lumière les menaces plurielles qui pèsent sur les États, les nations et les populations africaines. L’organisation insiste sur le lien dangereux entre le radicalisme religieux, l’insécurité et certains intérêts politiques, soulignant la collusion perverse entre groupes de pression et décideurs politiques.

Une nouvelle gouvernance des migrations pour une paix durable

Le défi est mondial. Il s’agit de repenser les normes des migrations internationales dans une optique de paix durable, en luttant contre l’économie parallèle qui alimente le terrorisme, la traite humaine, la violence contre les femmes et les enfants, et la circulation illicite des armes. L’ambition est de proposer une réponse globale mais contextualisée à la crise sécuritaire en Afrique.

Le Sénégal appelé à jouer un rôle de leadership

L’élection d’un nouveau leadership au Sénégal a suscité une vague d’espoir à travers le continent. Ce moment historique impose une responsabilité accrue. Le Sénégal, en tant que pays de stabilité démocratique, de mixité culturelle et carrefour migratoire, doit assumer un rôle moteur.

C’est pourquoi Horizon Sans Frontières invite les autorités sénégalaises à initier une conférence africaine de haut niveau pour harmoniser les positions, bâtir une architecture continentale de paix et de sécurité, et promouvoir une convergence sociale entre les peuples. Une telle initiative permettrait de mieux faire face aux défis de la mondialisation et de restaurer la souveraineté stratégique des pays africains.

Boubacar Sèye

Consultant et chercheur en migrations internationales

Président de l’ONG Horizon Sans Frontières