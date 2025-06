LA LUTTE CONTRE LE T ABAC EST VICTIME DE L’ADMINISTRATION DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L’ACTION SOCIALE AU SÉNÉGAL MSAS

Le 31 Mai 2025 est la Journée Mondiale Sans Tabac JMST dont le thème de cette année est : LEVONS LE MASQUE !

Mais cette année 2025 le Sénégal doit s’abstenir de la célébrer du fait de la situation de léthargie dans laquelle se trouve la lutte Anti-Tabac dans notre pays.

Malgré d’énormes efforts consentis et des résultats obtenus, grâce à l’engagement des véritables acteurs, la lutte contre le tabagisme au Sénégal continue de rencontrer des obstacles, et est aujourd’hui dans une véritable impasse, du fait tout simplement que certains textes règlementaires qui doivent régir et renforcer les dispositions juridiques et complémentaires de la loi contre le tabac sont bloqués dans le circuit administratif depuis plus de cinq ans.

Nous interpellons encore une fois directement et publiquement le Président de la République du Sénégal son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier Ministre Monsieur Ousmane Sonko, mais aussi le Ministre de tutelle Monsieur Ibrahim SY Ministre de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) de la situation chaotique dans laquelle se trouve la lutte contre le tabac au Sénégal.

La lutte contre le tabac au Sénégal est en train d’échouer au Sénégal.

La loi antitabac votée le 14 Mars 2014 est en souffrance pour non-application par l’état du Sénégal, car certains textes règlementaires qui doivent régir et renforcer les dispositions juridiques et complémentaires de la loi contre le tabac manquent d’être concrétisés sans que personne ne puisse nous fournir des explications.

Nous savons tous que la loi antitabac du Sénégal est en souffrance, car elle n’est appliquée ou respectée nulle part.

La loi antitabac du Sénégal est dans une léthargie, une impasse totale, et en souffrance pour nonapplication.

La situation de la lutte contre le tabac au Sénégal mérite un traitement urgent et direct du gouvernement, et nous profitons de cette tribune pour solliciter publiquement l’intervention de l’Etat su Sénégal.

La lutte Contre le Tabac au Sénégal est victime de l’Administration du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS)

Le constat est que le Monsieur le Ministre de la Santé et son administration sont dans les mêmes travers que les derniers les derniers ministres de la santé de l’ancien régime qui n’ont posé aucun acte allant dans le sens de faire avancer la lutte antitabac au Sénégal.

Nous constatons malheureusement que l’administration du Ministère de la Santé du Sénégal (MSAS), est entrain d’engager Monsieur le Ministre Ibrahima Sy dans les mêmes travers que les autres ministres qui ont plombés la lutte antitabac au Sénégal.

La situation chaotique et l’impasse que traverse la lutte contre le tabac au Sénégal découle du fait que tous les ministres qui se succédés au Ministère de la Santé du Sénégal (MSAS) , à l’exception notable du Docteur Madame Awa Marie Coll Seck (ancienne Ministre de la Santé du Sénégal (MSAS) qui a fait avancer positivement la lutte contre le tabac au Sénégal dans beaucoup de domaines ) ,ces ministres dLa lutte contre le tabac au Sénégal est en train d’échouer au Sénégal.isons nous, n’ont été d’aucun aucun apport, car n’ayant posé aucun acte positif , significatif , notable ou durable allant dans le sens de consolider ou de préserver les acquis déjà obtenus de hautes luttes par la société civile.

La réalité aujourd’hui est que le Ministère de la Santé prend des mesures sur des bases qui ne correspondent nullement avec la situation réelle de la lutte antitabac au Sénégal, et ce sans aucune concertation avec les vrais acteurs concernés, et nous considérons que si Monsieur le Ministre de la Santé était informé correctement de la situation réelle dans laquelle se trouve la lutte contre le tabac il agirait autrement.

C’est pourquoi, nous invitons Monsieur le Ministre de la Santé Monsieur Ibrahim SY à faire l’Etat des lieux réels de la lutte antitabac au Sénégal avec les vrais acteurs représentatifs et légaux.

Nous invitons aussi Monsieur Ibrahim SY Ministre de la Sant é à rencontrer les vrais acteurs représentatifs et légaux afin de faire l’état des lieux réels de la lutte contre le tabac au Sénégal, et ne pas se fier uniquement à son administration, ou à ceux qui s’agitent dans un activisme suspect, et qui ne sont en réalité que des affairistes, des rentiers, des capteurs de financements à la recherche de prébendes tout simplement.

Nous interpellons l’Etat du Sénégal, car La loi antitabac votée le 14 Mars 2014 est en souffrance.

La situation de la lutte antitabac au Sénégal est catastrophique.

Autant nous dénonçons l’ingérence de l’industrie du tabac, mais nous dénonçons aussi l’immixtion de certains partenaires dans les décisions de l’état du Sénégal.

Car autant nous fustigeons l’ingérence de l’industrie du tabac, autant aussi nous dénonçons l’immixtion de certains partenaires dans le fonctionnement des organisations de la société civile, mais aussi leur immixtion inacceptable dans les affaires et décisions de l’état et du gouvernement de la République du Sénégal. (Car un partenaire quelle que puisse être sa qualité, n’a le droit de critiquer, de s’ingérer, ou de remettre en cause les décisions de l’état ou du gouvernement souverain du Sénégal)

La lutte contre le tabac au Sénégal est en train d’échouer lamentablement au Sénégal.

La loi antitabac votée le 14 Mars 2014 est en souffrance pour non-application par l’état du Sénégal, car certains textes règlementaires qui doivent régir et renforcer les dispositions juridiques et complémentaires de la loi contre le tabac manquent d’être concrétisés sans que personne ne puisse nous fournir des explications.

L’arrêté sur la Chicha

Et l’arrêté portant interdiction de l’importation, de la distribution, de la vente et de l’usage de la Chicha ou narguilé déjà signé par les Ministres de la Santé et celui du Commerce depuis plus cinq ans qui attend nous dit-on juste une numérotation pour entrer en vigueur.

Et semble-il d’un projet de loi confectionné en catimini par le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale MSAS, en catimini, et sans aucune concertation avec les vrais acteurs de la société civile, ce qui discrédite et qui crée une suspicion légitime dans toutes initiatives peuvent avoir des impacts sur la santé des sénégalais

600 bars à chicha à Dakar.

Retenez plus de 600 bars à chicha sont enregistrés à Dakar un moyen qui pousse les jeunes âgés entre 10 et 18 ans de s’adonner au vapotage au vu et au sus de tous.

L’Organisation mondiale de la santé a élaboré une convention-cadre visant à aider les pays à mettre en œuvre une série de mesures de réduction de la consommation de tabac que le Sénégal comme d’habitude a signé, mais qu’il ne respecte pas,

De même qu’en ce qui concerne le protocole contre le commerce illicite des produits tabac, alors que nous constatons tous que le marché sénégalais est envahi par des produits de tabac illicites de provenance douteuses ou inconnues.

L’honorable député Guy Marius Sagna s’est auto-saisi de la situation de la lutte antitabac

Le député Guy Marius Sagna a déjà adressé des questions écrites au Ministre de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) au sujet d’un projet de loi antitabac,

Le député Guy Marius Sagna a adressé des questions écrites Ministre de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) au sujet d’un prétendu projet de loi antitabac, qui aurait été finalisé, validé en commission technique en novembre 2023, et transmis au Secrétariat général du gouvernement pour inscription à l’ordre du jour du Conseil des ministres.

Nous demandons à l’honorable député Guy Marius Sagna.

Que les textes que sont : Le projet de loi antitabac qui aurait été finalisé, validé en commission technique en novembre 2023, et transmis au Secrétariat général du gouvernement pour inscription à l’ordre du jour du Conseil des ministres ont été confectionnées sans concertation, et à l’insu des vrais représentants de la société civile.

Nous exigeons que lesdits textes soient retirés du circuit administratif.

Et par conséquent nous vous sollicitons pour que lesdits textes soient retirés du circuit administratif, et qu’ils ne soient ni présentés ni inscrits à l’ordre du jour d’un Conseil des ministres, ni présentés à l’assemblée nationale.

Car la société civile qui lutte contre le tabac au Sénégal n’a en aucun moment été associée dans la confection de ces prétendus textes, et que par conséquent, elle remet en cause la crédibilité et la fiabilité desdits textes concernés.

Nous dénonçons les comportements véreux de certains membres de la société civile.

Mais le plus grave est qu’aujourd’hui dans nos rangs, certains ne se préoccupent que de capter des financements au lieu de faire avancer la lutte antitabac.

La situation de la lutte contre le tabac au Sénégal mérite un traitement urgent et direct de l’état du Sénégal.

Nous tirons donc la sonnette d’alarme encore une fois pour alerter sur les risques que la présence du tabac fait peser sur nos pays, nos économies, nos populations dont les franges les plus ciblées sont les femmes, les jeunes et surtout les enfants qui sont particulièrement fragiles et sensibles aux produits du tabac.

Notre opinion est que la lutte contre le tabac au Sénégal est dans une situation de dormance, car la loi antitabac du Sénégal votée depuis la 14 Mars 2014 est non-appliquée, elle est en souffrance, et n’est en réalité appliquée ou respectée nulle part, et ça tout le monde le constate, et ça tout le monde le sait.

Concernant le projet de loi antitabac, le texte a été finalisé, validé en commission technique en novembre 2023, et transmis au Secrétariat général du gouvernement pour inscription à l’ordre du jour du Conseil des ministres.

Nous souhaitons pour vous permettre de camper la situation de convoquer, et de rencontrer les vrais acteurs représentatifs et légaux, afin de faire l’état des lieux réels, et faire une évaluation de la lutte contre le tabac au Sénégal, et ne pas se fier à ceux qui s’agitent dans un activisme suspect.

Nous constatons avec regret que la lutte contre le tabagisme au Sénégal est dans une véritable impasse, et est en train d’échouer lamentablement du fait :

Le Sénégal aujourd’hui est en Porte-à-faux et en totale violation avec tous les traités internationaux, et tous les textes communautaires comme :

La Convention-cadre de lutte Contre le tabac CCLAT de l’OMS,

 Le Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac du Secrétariat of the WHO Framework Convention on Tobacco Control FCCT.

 Les textes communautaires sur la taxation des produits du tabac de l’UEMOA et de la CEDEAO.

 Le non-respect de la Convention-cadre de lutte Contre le tabac CCLAT de l’OMS, et du Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac (Secrétariat of the WHO Framework Convention on Tobacco Control FCCT par les États africains signataires.

 L’immixtion et de la complicité de nos gouvernements avec l’industrie du tabac.

 La passivité, et de la non-assumassions de nos gouvernements dans le respect pour l’application des lois anti-Tabac déjà votées.

 La présence massive de produits illicites du tabac, et de toutes sortes de marques de tabac sur le marché sénégalais.

 La menace pour les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes et notre économie.

 Le fait que la lutte contre le tabagisme au Sénégal est insuffisamment soutenue.

 Le fait aussi que les rares ressources provenant des partenaires sont capturées ou captées par

des individus, des affairistes, des rentiers membres des organisations de la société civile, au détriment des intérêts de la lutte antitabac.

 L’urgence pour le Sénégal d’aller dans le sens de réflexions inclusives afin de mobiliser des ressources propres pour prendre en charge la lutte contre le tabac au Sénégal.

 Le fait que l’industrie du tabac cible plus que jamais les enfants, les jeunes et les adolescents.

 L’urgence d’imposer des solutions fiscales pour arriver à une réduction optimale du tabagisme en Afrique.

 La nécessite pour les pays de l’UEMOA et de la CEDEAO d’aller vers une application effective des directives de la CEDEAO et de l’UEMOA, portant sur les droits d’accises sur les produits du tabac dans les États membres, et un plaidoyer pour le renforcement et l’harmonisation des politiques fiscales en Afrique de l’Ouest auprès des commissions de l’UEMOA et de la CEDEAO en direction des décideurs et autorités ;

 La nécessité pour les États africains de disposer d’un système suivi et de traçabilité des produits du tabac totalement indépendant de l’industrie du tabac.

 Considérer les produits chauffés comme tous les produits du tabac, intrinsèquement toxiques et contenant des substances cancérogènes, et devant donc être traités comme tous les autres produits du tabac dans les politiques antitabac.

 Recommander au gouvernement du Sénégal d’adopter des mesures adéquates pour protéger leur population du danger de ces inhalateurs électroniques de nicotine et empêcher que les enfants, les adolescents et d’autres groupes vulnérables ne les utilisent », et que donc les enfants qui utilisent ces dispositifs ont plus de chance de fumer plus tard.

Amadou Moustapha GAYE.

Premier Responsable de la Société Civile qui Lutte Contre le Tabac au Sénégal.

Président de la Ligue Sénégalaise Contre le Tabac (LISTAB)