Bourses des étudiants : L’IGE met à nu la gestion d’Ecobank

Les trois rapports publics de l’IGE (2016,2017, 2018-2019) ont été remis hier, lundi, au chef de l’Etat Macky Sall par le Vérificateur général de l’Inspection générale d’Etat, François Collin. Ils portent sur l’état de la gouvernance et de la reddition des comptes de l’Etat et ses démembrements. Et celui de 2018-2019 pointe des irrégularités dans la gestion des bourses des étudiants.

En effet, Ecobank et l’État ont signé une convention d’une durée de 5 ans pour l’externalisation du service financier. Dans son rapport parcouru par Le Quotidien, l’Ige renseigne que « les délais fixés par la convention d’externalisation ne sont pas respectés, les relations fonctionnelles et la circulation de l’information entre ces structures n’étant pas optimales ».