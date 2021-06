Boy Djinné voulait se réfugier en Gambie

L’escadron de la gendarmerie et les brigades territoriales ont été mis à contribution pour un maillage efficace qui a abouti à son interpellation avec ses trois complices. Baye Modou Fall et ces derniers ont mobilisé un scooter de marque Tmax et une voiture de marque Ford Edge de couleur noire.

Missirah n’étant pas loin de la frontière entre le Sénégal et la Gambie, le pays voisin était alors le chemin de salut pour Boy Djinné et ses acolytes. Mais la gendarmerie nationale a encore une fois fait montre d’une efficacité redoutable.