Branco sur le choix de Diomaye Faye : « Aucune réserve n’a été émise »

« La décision de Ousmane Sonko de choisir Bassirou Diomaye Faye pour être son candidat ne fait pas l’unanimité au sein de son pool d’avocats », selon un quotidien de la place. Une information démentie par un avocat du leader de Pastef. Juan Branco a légitimé la décision de son client qui, écrit-il, est un « choix politique et souverain » qui ne s’embarrasse « d’aucun obstacle juridique ».

« Nous défendrons Ousmane Sonko et ses choix quelles qu’en soient les conséquences, car à travers lui se joue une part de notre humanité. Il reste beaucoup à faire. Ne nous laissons pas distraire. Il est temps d’avancer. », a insisté Juan Branco.

Par ailleurs, l’avocat franco-espagnol a aussi loué le « courage et la dignité d’Aïssata Diallo et de Sabassy Faye sont entrés dans l’Histoire et les feront entrer en quelques mois dans la gloire. « Il nous appartient d’en protéger tous ceux qui ont décidé de s’engager, en multipliant les recours, procédures et initiatives qui leurs permettront de prospérer ».