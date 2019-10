Bravo ! Les députés modifient des lois pour punir les…

Les députés Sénégalais font le nettoyage à l’intérieur de l’hémicycle. Ils ont modifié vendredi, en plénière, le règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Les députés ont corsé aussi les textes pour mettre fin à l’absentéisme et aux retards. A cet effet, de nouvelles dispositions qui sanctionnent les parlementaires absentéistes et retardataires ont été adoptées. Ils ont aussi adopté à l’unanimité la loi organique portant modifications du règlement intérieur. En effet, désormais les commissions passent de 11 à 14 et le délai des procédures d’examen de la loi des finances est raccourci. L’autre nouveauté dans le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, c’est la suppression du passage obligatoire des ministres pendant la session budgétaire. En, effet, on verra plus de ministres devant tous les députés pour présenter leurs projets et recueillir des problèmes et suggestions des représentants du peuple.