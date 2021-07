Brésil : le père dénonce à la police son fils qui a tué sa…

Un adolescent a été arrêté après que son père ait signalé à la police brésilienne qu’il soupçonnait le jeune homme d’avoir assassiné sa petite amie.

Paulo Eduardo Scravonatto, 19 ans, a été interpellé par la police après que son père, dont l’identité n’a pas été dévoilée, l’ait soupçonné d’avoir tué Joana Fabris Deon, 19 ans également, dans la ville de Bento Goncalves située dans l’État de Rio Grande do Sul au Brésil.

Les médias locaux ont rapporté que le meurtre de Joana s’était produit le samedi 17 juillet, après quoi Scravonatto avait appelé son père affirmant que Joana était blessée et devait être rapidement conduite chez un médecin.

L’adolescent a affirmé que Joana avait été abattue par des voyous brutaux de la rue après s’être opposée à eux lorsqu’ils ont tenté de la voler. Scravonatto et son père ont emmené la petite amie blessée à l’hôpital voisin de Tacchini, où elle est rapidement décédée des suites de ses blessures, tandis que le jeune homme de 19 ans a été libéré après avoir raconté sa version de l’histoire aux flics.

Mais selon le chef Deise Salton Brancher et le chef des postes de police spécialisés pour l’assistance aux femmes (DEAM), le père est revenu au poste de police plus tard dans la journée et a affirmé que son fils était celui qui avait assassiné la jeune fille.

Les enquêteurs de la police et du renseignement militaire se sont ensuite rendus au domicile de Scravonatto, où ils ont découvert la scène du crime et saisi une arme à feu, qui aurait appartenu à l’adolescent. Les policiers ont ensuite interrogé à nouveau le suspect, qui aurait ensuite changé l’histoire et affirmé qu’il avait accidentellement tiré sur la victime.

Cependant, après que son père ait fait une autre déclaration confirmant ses hypothèses précédentes, Scravonatto a été arrêté pour féminicide et attend actuellement son procès.

Le chef Brancher a déclaré: « C’est une situation très délicate, qui implique des membres de la famille de la victime et du suspect, car nous avons une mère et un père qui ont perdu une fille. Mais nous avons aussi un père qui a agi correctement et a alerté la police des actions de son propre fils. » La police a indiqué qu’une enquête plus approfondie suivrait.