Mimi Touré en toute complicité avec le président Brésilien Lula (photo)

Aminata Touré est actuellement au Brésil. L’ancienne Première ministre et candidat à l’élection présidentielle prend part au Dialogue annuel au Club de Madrid. Sur place, elle continue de rencontrer les grands de la diplomatie. Dans une note parvenue à la rédaction, Mimi Touré informe qu’elle a rencontré le président Brésilien Luiz Inácio Lula da Silva…

«C’est avec un grand plaisir que j’ai revu après de longues années le Président Lula du Brésil. Je rends hommage à sa vie d’engagement pour la Justice sociale et je salue ses programmes avant-gardistes d’éradication de la pauvreté, de défense des droits des femmes et de lutte contre le racisme. Nous avons discuté de l’énorme potentiel de collaboration entre le le Sénégal et le Brésil qui compte la plus grande population noire au monde après le Nigéria», a déclaré Mimi Touré.