Ça chauffe au Rewmi…Idy convoque une réunion d’urgence

Tous les membres du Secrétariat National, ainsi que les coordonnateurs départementaux du parti Rewmi sont convoqués en réunion ce dimanche, 29 Novembre 2020 à 10h, au cyber campus de Thiès. La première réunion de l’Instance de direction du parti après le ralliement au pouvoir des « Orange ».

Mais le Rewmi s’est-il vraiment rangé du côté du pouvoir ?

La question taraude les esprits après la sortie du Vice-Président du parti Déthié Fall, hier à l’Assemblée nationale, qui semble perturber « la paix des braves » qui s’était installée entre le Chef de l’Etat Macky Sall et son Président du CESE Idrissa Seck.

En effet, lors de sa prise de parole hier vendredi à l’hémicycle, le député Déthié Fall a fustigé la politique agricole du régime. Il avait invité pour que « la vision de Macky Sall quitte Diamniadio pour rejoindre la vallée du fleuve Sénégal pour que les terres de l’Anambé puissent être utilisées ceci afin que le chômage soit impérativement réglé par l’agriculture ».

Il avait poursuivi ses diatribes exhortant le pouvoir à prendre ses responsabilités et en premier chef le président de la République.

Une sortie « incompréhensible » de la part de ce nouvel allié à qui rien n’a été refusé. Et le vote du budget des Institutions avant-hier Jeudi l’a confirmé avec le Conseil économique social et environnemental qui a vu son budget grossir de 6,603 milliards à 7,584 milliards F CFA.

La rencontre qui sera présidée par le Président Idrissa Seck himself sera-t-elle l’occasion de « mobiliser » Déthié Fall pour la cause du pouvoir ? En tout cas, l’intitulé de la convocation est clair en rendant « indispensable » la présence des concernés. »

Source Dakaractu