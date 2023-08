Ça chauffe chez Sonko ! Sa maison et ses 2 femmes en…

Ousmane Sonko est un homme qui doit implorer le pardon du Seigneur tant le destin s’acharne sur lui. Après avoir perdu son Thioky fin (combat final), sa liberté, son parti dissous, ses responsables en fuite, ses militants incarcérés, l’opposant radical est sur le point de voir partir en fumée sa maison. La tension est palpable et les cris se font entendre dans cette cité Keur Gorgui qui n’a plus connu de paix depuis que l’opposant radical a connu son ascension fulgurante précipitée par son bourreau d’aujourd’hui. Macky a fait Sonko de toutes pièces. Et Macky l’a réduit à sa plus simple expression. Et maintenant c’est sa maison qui est sur le point d’exploser…

Ousmane Sonko a tout perdu. Il se retrouve seul à la prison de Sébikhotane. Le chaos indescriptible qu’il prédisait au Sénégal s’est transformé en un beau paysage où chacun vaque à ses occupations. Les Sénégalais ont d’autres préoccupations que de se jeter dans la rue pour exiger sa libération. Les choses se sont accélérées le jour où Ousmane Sonko a franchi les portes des geôles de la prison de Sébikhotane.

Il a tout perdu. Sa liberté et son parti. Et aujourd’hui c’est sa maison qui part en fumée. Les femmes du leader de l’ex Pastef ont mis le feu aux poudres. Leur sortie sur Dakarmatin a créé un séisme au sein de la famille du maire de Ziguinchor (plus pour longtemps). Tout d’abord des voix au sein de l’ex parti Pastef ont condamné les sorties de deux épouses de leur leader. El Malick Ndiaye a même fait une sortie pour soutenir que les propos tenus par les deux épouses de son leader n’engageaient pas le Pastef.

Ensuite certains proches du maire de Ziguinchor ont accusé Pape Alé Niang d’être un mauvais conseiller. Il aurait profité de la détresse des épouses du pensionnaire de Sébikhotane pour les conduire sur son plateau. L’attitude de Pape Alé Niang irrite ces conseillers de l’ex Pastef. Ils disent qu’il profite de la situation d’Ousmane Sonko pour se faire une audience. En incitant les deux femmes d’Ousmane Sonko à faire leurs déclarations, Pape Alé Niang est responsable de la situation qui arrive. Le feu couve au domicile de Sonko.

Et les choses se compliquent plus avec la colère des parents de Sonko contre les épouses de ce dernier. Les frères et sœurs de Sonko accusent les femmes de celui-ci de l’avoir ridiculisé et d’avoir rabaissé l’opposant radical en allant quémander la clémence de Macky Sall. Pour eux, jamais elles n’auraient dû faire cette sortie. Pour eux, elles ont jeté la honte dans leur famille.

Une rencontre a eu lieu au domicile à la Cité Keur Gorgui et cela a été houleux. Les femmes de Sonko auraient été traitées de tous les noms d’oiseaux par la famille. La pilule est trop dure à avaler pour la famille du maire ce Ziguinchor. Pour elle, il n’y a pas lieu d’implorer un quelconque pardon au Chef de l’Etat Macky Sall. Les femmes d’Ousmane Sonko sont invitées à s’abstenir de faire ce genre de démarche pour obtenir la libération d’Ousmane Sonko.

En ce moment, Sonko très affaibli ne comprend toujours pas ce qui se passe. Les avocats évitent de le stresser en lui donnant les détails des retombées de la sortie de ses deux épouses. Déjà qu’Ousmane Sonko est un homme plus que diminué avec sa grève de la faim. A quoi bon, venir en rajouter avec la sortie des deux épouses de Sonko ? Ensuite, les avocats ne sont préoccupés que par une chose. Sortir le célèbre prisonnier de Sébikhotane de la situation dans laquelle, il se trouve.

Pour l’instant la maison de l’ex parti Pastef brûle. Ses épouses ont jeté de l’huile sur le feu. Dans l’ex Pastef, c’est le sens dessus, le sens dessous. Les lieutenants d’Ousmane Sonko sont très déçus de l’attitude des ses deux épouses. Il faut voir la promptitude avec laquelle, El Malick Ndiaye a réagi pour comprendre que dans cet ex parti, on désapprouve avec la dernière énergie l’initiative prise par les deux femmes de Sonko qui n’ont consulté personne.

Elles ont pris leur décision seules, en ne consultant que le seul Pape Alé Niang. Ce qui est intolérable aux yeux des ex Pastéfiens.

Pape Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn