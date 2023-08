Un journaliste ruine le projet de Sonko…grâce à ses femmes

Ousmane Sonko est connu comme un homme plein de ressources. Le leader de l’ex parti des Patriotes Africain du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) s’est fait un nom grâce aux amis qu’il dans les tous les milieux. Il a réussi à bâtir un puissant empire. Mais il a commencé à tout perdre depuis l’affaire Sweet Beauté. Ce qui ne l’a pas empêché de continuer son projet. Même en prison, le maire de Ziguinchor tenait le bon bout. Malheureusement, il a tout perdu à cause de son journaliste personnel. L’homme a pris des initiatives qui ont complètement ruiné Sonko.

Tout le monde a vu les femmes de Ousmane sortir et quémander la libération de leur mari. Une attitude qui a surpris plus d’un. Même chez les patriotes, beaucoup n’en croyaient pas leurs oreilles. Pourtant Anna Dimanka et Khady Kébé ont tenu bon malgré toutes les attaques. Ces dames ont toujours su rester fortes et dignes. Lorsque Sonko se lançait dans un mortal kombat, elles étaient auprès de lui. Même quand Sonko était barricadé dans son domicile, elles ont géré en silence jusqu’à ce que le blocus soit levé. Un caractère fort qui renvoie à celui du leader de l’ex Pastef.

Malheureusement, elles se sont laissées manipuler par un journaliste à la quête de renommée. Les dames Sonko ont bêtement suivi cet homme des médias qui les a lancé dans une opération de communication complètement ratée. Pendant plus d’une heure, il a donné la parole à deux femmes non préparées pour parler de politique. A les entendre parler, on se rend compte qu’elle n’avait aucune expérience dans ce qu’elle disait. D’ailleurs c’est la raison pour laquelle la seconde femme de Sonko a personnalisé son discours. Allant même jusqu’à supplier Macky Sall. Une chose que le patriote en chef n’aurait jamais fait même s’il était mourant.

Mais ce journaliste a voulu jouer sur le sentiment des sénégalais. Raison pour laquelle il a utilisé les deux femmes de Sonko, qui sont loin d’être comme le patriote en chef. Une opération qui a complètement anéanti Sonko. De nombreux observateurs soupçonnent le patriote en chef d’être derrière cette sortie. Car le maire de Ziguinchor a épuisé toutes ses cartes. Raison pour laquelle son ami est venu en renfort pour le faire sortir d’affaires de la même manière qu’il a réussi à tromper la justice. Ce qui a mis Pastef dans tous ses états. Les patriotes sont très remontés contre leur bienfaiteur.

L’équipe de communication n’a pas béni la sortie des dames Sonko. Pire, elle est très remontée contre ce journaliste qui a laissé les femmes du PROS (Président Ousmane Sonko) se plier en quatre devant Macky Sall. D’ailleurs on nous souffle que les camarades du maire de Ziguinchor ont fait capoter la sortie. Car elle n’a pas eu de nombreuses vues lors du direct. Un flop qui a poussé le confrère à se radicaliser. Depuis dimanche il est en train de tout faire pour provoquer ce qui l’avait mis en prison. Cette fois-ci, il n’y va pas avec le dos de la cuillère alors qu’il est sous contrôle judiciaire.

Il ne peut pas faire autrement. Son opération de sauvetage est un véritable fiasco. Il a fait passer Sonko pour un trouillard. Cet homme a bâti son empire sur la confrontation. Pour ses partisans, il est l’un des plus grands révolutionnaires en Afrique. Un leader qui ne suppliera jamais pour être libéré. Faire de ses femmes des demandeurs de bonnes grâces est une honte pour le mari. Si Sonko en est réduit à ce que ses dames se battent pour lui, il peut tout simplement plier bagages et savoir qu’il n’occupe plus la place de leader de l’opposition radicale.

Mais en se radicalisant, le journaliste des patriotes essais de recoller les morceaux. Après sa grosse bourde il lui faut trouver une manière d’éteindre l’incendie qu’il a allumée. Sauf qu’il se lance dans une voie sans issue. Cette radicalisation risque de lui coûter cher. Si les autorités le suivent dans son jeu, ils vont bientôt le renvoyer à la chambre zéro étoile. Et cette fois-ci même une grève de la faim ne le fera sortir. Il risque de subir le même sort que les autres patriotes.

Cette bêtise du grand journaliste de Pastef cache un message très clair. Un message qui démontre que Ousmane Sonko est à terre. L’Etat a démantelé toute son organisation. Les patriotes qui restent préfèrent fuir plutôt que de reprendre le flambeau. Le projet de l’ex Pastef est mort avant d’avoir vu le jour. Les patriotes ont besoin de la providence pour se relancer dans une course qu’ils ont perdue depuis l’affaire Sweet Beauté.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru