Ça chauffe sur Aliou Sall à Guédiawaye…

Déterminés à reprendre les rênes des Collectivités territoriales, les libéraux du Département de Guédiawaye ont fait savoir qu’ils ne laisseront plus le champ libre à leurs adversaires de Benno bokk yaakar notamment le maire de la localité Aliou Sall.

« Nous avons entendu les directives du parti. Nous allons travailler main dans la main pour y arriver. Je crois que nous relèverons le défi », a fait savoir le président de la fédération départementale des libéraux de Guédiawaye, Ndiogou Malick Dieng. « Nous allons désormais multiplier nos actions pour occuper le terrain jusqu’aux élections locales prochaines », ajoute la responsable des femmes.

Ces responsables libéraux de Guédiawaye au cours de leur rencontre ont aussi appelé leurs « frères » de parti au renforcement de la dynamique unitaire pour atteindre leurs objectifs.

Pour Khady Dièye, « seul le travail dans l’unité et la sincérité peuvent nous faire gagner. J’appelle donc tous les responsables à travailler à la base et cesser les lobbyings qui ne font qu’augmenter la division. Les gens qui ont des postes de responsabilité dans les instances de décision politique doivent mouiller le maillot pour que l’on puisse remobiliser la base et gagner ces locales qui sont importantes pour la présidentielle ».

Ces libéraux de Guédiawaye ont étalé ces doléances au cours d’une réunion d’information sur le processus de placement et de vente des cartes du Parti démocratique sénégalais (Pds) au profit des 05 sections communales que compte ce Département dont Golf Sud, Sahm Notaire, Gounass, Wakhinane-Nimzaat et Ndiarème Limamoulaye.

Source Walf