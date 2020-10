CAF : Ahmad Ahmad officiellement candidat à un second mandat

Elu président de la Confédération africaine de football (CAF) en mars 2017, Ahmad Ahmad veut briguer un second mandat ! Le dirigeant l’a officiellement annoncé ce mercredi sur Twitter. «La CAF a beaucoup changé depuis 4 ans. Je suis fier du travail accompli par mon équipe. Qu’elle soit remerciée, ainsi que les soutiens du football en Afrique et au-delà. Après réflexion et consultation, j’ai décidé de me représenter», a écrit le Malgache, qui avait récemment reçu une lettre de soutien en ce sens émanant de la majorité des associations membres.