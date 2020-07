Cambérène et Pikine réclament l’érection de leur deux échangeurs !

A quand l’érection de 2 échangeurs aux rond-points Cambérène et Lobatt Fall pour décongestionner l’axe Bountou Pikine/Dakar ?

Les Grands Projets de l’ancien Chef de l’Etat Me Abdoulaye Wade avaient pour objectif de doter le Sénégal d’infrastructures modernes et performantes pour répondre aux défis du 21ème siècle, l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio en fait partie. Les sénégalais déploraient les difficultés du trafic pour entrer à Dakar, cette nouvelle autoroute devait décongestionner fortement le trafic routier dakarois mais le hic, les automobilistes rencontrent d’énormes difficultés pour y accéder et y sortir sans compter les tarifs élevés, à quand l’érection des échangeurs des ronds-points Cambérène et Lobatt Fall pour solutionner le problème ?

Comme son nom l’indique, le péage est un droit que l’on doit s’acquitter pour franchir un passage rapidement. Chaque jour des milliers de catégories de véhicules (voitures, camions, autobus, minibus, motos…) l’empruntent mais aux heures de pointe à l’entrée ou à la sortie des postes de péage de Lobatt Fall et Poste Thiaroye, c’est la croix et la bannière sans compter ceux qui souhaitent y sortir au niveau du rond-point Cambérène pour aller vers les Parcelles Assainies. Parfois on se croirait être en pleine circulation sur la route Nationale 1 tellement que les embouteillages nous pompent l’air, seule la largeur de cette route bien goudronnée nous rappelle qu’on est au cœur du péage et on est obligé de rester bien sage dans son véhicule à rouler à zéro à l’heure, des blocages au niveau des postes à péage occasionnent des queues de véhicules tellement longues, peut-on la considérer ainsi comme une autoroute à «piège» ? Qui sait !

Dans leur annonce parue dans la presse, Senac SA et Apix avaient tenté de faire comprendre aux automobilistes que «le nouveau temps de trajet entre Dakar et Diamniadio en conditions normales de confort et de sécurité est de 15 minutes, soit un gain de temps de 90 minutes qui correspond à une économie de 7 litres pour un véhicule particulier, soit 6 000 F CFA environ», avec la triste réalité de cette «route piégée» au niveau du trajet Dakar-Poste Thiaroye en passant par Lobatt Fall, les automobilistes peuvent apprécier d’eux-mêmes la véracité de ces allégations, vont-ils continuer à accepter de payer et par-dessus tout arriver en retard, si rien n’est fait ça ressemblera à de l’arnaque pur et dur et ce sont les pauvres clients qui vont en pâtir car les Tata, Cars Rapides, Taxi, Ndiaga Ndiaye et autres moyens de transport leurs font payer le prix du péage malheureusement et ça ne peut plus durer.

Et si Gérard Senac, PDG d’Eiffage Sénégal qui a réalisé l’infrastructure, pouvait ériger 2 échangeurs sur les 2 ronds-points Cambérène et Lobatt Fall , les automobilistes pourront lancer ainsi un grand ouf de soulagement. Avec toutes les recettes journalières inestimables que l’autoroute à péage amasse à cause des embouteillages c’est faisable, ils ont déjà érigé pas mal d’échangeurs sur la route Nationale 1 comme ceux du croisement Keur Massarn, Mbao entre autres pour permettre à la clientèle d’accéder au péage aisément. Dans ce cas de figure, les trafic-boys de la télé de Bougane Gueye Dany ne vont plus se répéter tout le temps dans cet axe car la situation reste inchangée hélas.

En définitive, doit-on continuer à tolérer des choses anormales au Sénégal; accepter de payer malgré un tarif élevé et arriver en retard parce que c’est comme ça …

Serigne Babacar Dieng