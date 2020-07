Les rumeurs d’un possible remaniement ministériel se précisent de jour en jour. Cette fois ci, les mbackois attendent beaucoup de Son Excellence le Président Macky Sall. Ils espèrent que pour cette fois, un digne fils de Mbacké doit figurer dans l’attelage gouvernemental.

Selon Youssou Loum, responsable politique aperiste, le profil du Dg Gallo Ba est valable pour figurer dans le prochain gouvernement du Macky. Et le Président de la commission électorale de la coalition de Benno Bok Yakaar de Mbacké, de déclarer que le Dg Gallo Bà a toutes les compétences requises pour exercer les fonctions de Ministre.

Du point de vue politique, il est actionnaire majoritaire de la coalition de benno bok yakaar car la quasi totalité des militants et responsables le soutiennent. Sa promotion faciliterait la coalition de s’imposer dans le département.

Poussant son argumentaire plus loin, » Gallo Ba dispose d’une bonne presse auprès des autorités religieuses du département et répond toujours présent aux sollicitations des personnes et assiste à toutes les activités sportives, culturelles et religieuses sans distinction. Il est un artisan incontestable de la réalisation de la vision du Président pour la nouvelle ville de Diamnadio avec Dakar Arena, de la gare des gros porteurs le marché d’intérêt national le centre d’expositions et d’ autres réalisations de la Sogip sa. Et sa nomination en qualité de Ministre permettra de garder la cohésion en sein de la coalition et peut accélérer l’élargissement des bases du parti APR « .

La nomination du Dg Gallo Bà a un poste ministériel serait un atout de taille pour consolider les acquis du Président Macky Sall dans le département de Mbacké et peut aussi rétablir un sentiment de frustration que les populations ont quand il s’agit de voir un de ses fils siéger dans un gouvernement sous le régime du président Macky Sall.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn