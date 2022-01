Campagne électorale : Macky impose la cotisation au sein de BBY

Le patron de Benno Bokk Yakaar a institué une cotisation mensuelle pour les responsables de sa coalition afin de financer la campagne électorale pour les élections locales du 23 janvier 2022. Dans la circulaire parcourue par L’Observateur, Macky Sall rappelle que la cotisation est obligatoire.

Charité bien ordonnée commençant par soi-même, il s’est fixé une cotisation de 1 000 000 Fcfa. La somme de 500.000 Fcfa est imposée aux présidents d’institutions, 200.000 Fcfa aux ministres, DG, délégués généraux et équivalents. Les ministres conseillers, Pca, Pcs, membres des bureaux de l’Assemblée, du Hcct, du Cese et secrétaires généraux d’agences doivent débourser 100.000 Fcfa.

La somme de 50.000 Fcfa est fixée pour les députés, hauts conseillers, conseillers économiques, sociaux et environnementaux, ambassadeurs itinérants, présidents départementaux, secrétaires généraux de ministères, directeurs de cabinets de ministres maires de Villes, directeurs nationaux, directeurs de projets, conseillers spéciaux, directeurs dans les agences et régies financières et autres cadres du public et du privé.

A signaler que le budget de la campagne de Benno s’élève à plus de 3 milliards