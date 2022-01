Seules 81.984 cartes d’électeur ont été distribuées…à Keur Massar

Le président de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a effectué hier, jeudi 06 janvier, un déplacement dans le nouveau département de Keur Massar pour s’enquérir de la situation en cette veille de campagne électorale pour les élections locales du 23 janvier 2022. Occasion pour lui de révéler que « Seules 81.984 cartes d’électeur ont été distribuées dans le département, soit 36,7 % du nombre de cartes disponibles.»

Doudou Ndir, président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a informé que, dans le contexte actuel de préparation des élections départementales et municipales qui vont se tenir ce 23 janvier, il était opportun de s’intéresser à ce qui se passe dans le département de Keur Massar qui est une nouvelle création et donc, qui bénéficie obligatoirement de l’implantation d’une CEDA (Commission Électorale Départementale Autonome), un démembrement de la commission Electorale Nationale Autonome (CENA) représentée à Keur Massar par son président, le commissaire Ndiaye, et son équipe. «La création de ce département qui a suscité la création d’une CEDA, a impliqué un bouleversement dans l’architecture électorale et notamment l’implantation des centres et des lieux de votes consécutivement à l’éclatement des départements environnants, amputés de quelques espaces qui ont créé de nouveaux centres et de nouveaux bureaux de vote », a indiqué Doudou Ndir.

Et de poursuivre en faisant part de la nécessité d’ « Une nouvelle redistribution de cartes pour utiliser un terme général, mais en réalité, de nouvelles redistributions des cartes d’électeurs issues de la révision des listes électorales ». Dans la foulée, il dira : « Nous nous sommes intéressés à Keur Massar non pas parce que c’est Keur Massar et ses particularités, mais parce que nous avons l’obligation de veiller au une bonne application de la loi électorale qui passe par le stade des inscriptions sur les listes électorales. Nous avons été présents lors de l’inscription sur les listes électorales qui passe par le dépôt des listes de candidats aux élections départementales et municipales. Nous avons été présents à l’occasion avec la confection des cartes d’électeurs à la DAF, au ministère de l’Intérieur ».

Le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Doudou Ndir, fera par suivre savoir que seules 81.984 cartes d’électeur ont été distribuées dans le département de Keur Massar, soit 36,7 % du nombre de cartes disponibles, à dix-sept jours des élections locales du 23 janvier. « A ce jour, seules 81.984 cartes ont été distribuées dans le département, sur 225.076 cartes à distribuer et quelques 223.000 cartes déjà disponibles. Il reste à distribuer aux électeurs de ce nouveau département de la région de Dakar un peu plus de 141.000 cartes d’électeur déjà confectionnées. Un peu plus de 2.000 cartes ne sont pas encore disponibles ». Qui plus est, a-t-il dit, « Nous avons constaté que la plupart des Sénégalais ne se rendent pas à temps auprès des commissions électorales pour retirer leur carte d’électeur. Nous avons la mission d’aider les citoyens à s’y rendre pour le retrait de leur carte ». Lire la suite en cliquant ICI