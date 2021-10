Cancéreuse…Cette mère de famille appelle à l’aide

J’ai, depuis que j’ai le dossier entre mes mains, essayé de ne pas le rendre public malgré sa décision de le faire car n’ayant plus de choix mais hélas, il nous faut plus.

J’ai, depuis que j’ai le dossier entre mes mains, essayé de ne pas le rendre public malgré sa décision de le faire car n’ayant plus de choix mais hélas, il nous faut plus.