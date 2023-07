Candidat de Benno…le rôle «déterminant» de Sonko dans le choix de Macky

La non participation du Président Macky Sall à la présidentielle de 2024 a chamboulé tous les plans de Benno Bokk Yakaar. La mouvance présidentielle avait tout misé sur le chef de l’État. Macky était le seul candidat de Benno qui pouvait maintenir la cohésion intacte. Désormais, Benno cherche un nouveau «champion». Mais le choix est loin d’être facile. Le locataire du Palais devra prendre en compte un certain nombre de critères pour avoir le bon candidat. Ousmane Sonko serait une véritable équation dans ce choix.

Au plutard vendredi, les sénégalais vont connaître le nom du «dauphin» de Macky Sall et candidat de Benno en perspective de la présidentielle. Depuis qu’il a décidé de se retirer de la course, des noms pullulent de partout. Chacun veut voir son candidat être choisi pour mener les troupes en 2024. Mais Macky n’a pas voulu faire dans la précipitation. Il s’est entretenu avec toutes les branches de Benno Bokk Yakaar. Sûrement pour avoir un candidat de consensus.

Mais le choix ne sera pas aussi facile que tout le monde le pense. Le «champion» de Macky ne sera pas uniquement le candidat de Benno. Le profil qui sera choisi devra avoir tous les atouts qu’il faut pour faire face à une nouvelle opposition. Une opposition conduite par le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Ousmane Sonko est devenu le plus grans problème de Macky Sall depuis qu’il a entrepris son second mandat.

En effet, le maire de Ziguinchor en a fait voir de toutes les couleurs à Macky Sall. Politiquement, il est au coude à coude avec le chef de l’État. Son parti est devenu la plus grande formation politique après l’Alliance Pour la République (APR). D’ailleurs c’est ce qui fait rêver les patriotes. Ils croient dur comme fer que Sonko peut être président au premier tour. Cette force de Pastef est due à l’adhésion massive des jeunes. Sonko a conquis la jeunesse.

Malheureusement, il ne les utilise pas à bon escient. Sonko ne fait appel aux jeunes que lorsqu’il s’agit de révolution ou de combat. Ses appels au mortal kombat ont failli déstabiliser la République malgré tout, il résiste toujours à Macky. Condamné à deux ans de prison, Sonko est toujours en liberté. Voilà la personne à laquelle devrait se frotter le «champion» de Macky. Le patron de Benno va choisir un adversaire qui aura la capacité de faire face à Sonko et à sa toute puissante armée du «clic et du clac».

Grâce à son génie politique, Macky a réussi à contenir cette menace. Même quand Sonko menace la sécurité du pays, le chef de l’État sait comment le mater. Avec tout ce travail abattu, le locataire du Palais ne choisira pas un «champion» incapable de diriger une municipalité. Macky va choisir le poids lourd de sa coalition pour parachever ce qu’il a entamé depuis 2012.

Sonko n’est pas indéboulonnable. Même si le choix est difficile, Macky tient déjà un «champion» capable de rivaliser avec Sonko. Ce candidat a plus de d’expérience de Sonko sur la gestion d’un État. Il est plus rôdé politiquement. Et possède une base intacte qui lui reste toujours fidèle. Cerise sur le gâteau, cette personne connaît très bien le patriote en chef. Tous les deux ont partagé un même environnement. Alors, il saura où passer pour maîtriser ses débordements.

Mais attention Ousmane Sonko pourrait ne pas être candidat. Si la décision de justice est appliquée avant 2024, il ne sera pas du départ. Même en étant absent, l’ombre de Sonko va planer sur cette élection. Le PROS (Président Ousmane Sonko) a changé la mentalité. Il a réussi à contaminer tous les autres de l’opposition radicale. Alors Macky a intérêt à choisir un «champion» qui sera à la hauteur.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru