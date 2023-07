Titre : Poids de l’Expression Citoyenne du Président de la République Macky Sall :

«Je tiens, également, à ce que les dispositions constitutionnelles limitant l’élection du Président de la République à un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois, soient verrouillées sans possibilité de modification». Extrait du Premier discours à la Nation du nouveau Président du Sénégal. 3 avril 2012.

Valeur de ladite expression : «Je ne suis pas candidat à la prochaine élection du 25 Février 2024». Dixit Président Macky Sall. Le soleil n°15926 Mardi 4 Juillet 2024 P.2-7.

Source de motivation: «N’as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s’élançant dans le ciel ?». Extrait de la Sourate 14 Ibrahim Verset 24.

Base d’appui : «Il renonce à la participation à la Présidentielle de 2024 : Macky Sall, quelle grandeur !». Le soleil n°15926 Mardi 4 Juillet 2024 P.2. Macky Sall: Un Grand Homme s’en va! Dakartimes n°1808 Mardi 4 Juillet 2024 P.6-7. Mamadou Mouth Bane. Présidentielle 2024 : Macky Sall freine tout le monde. Abdoulaye Diop. 24Heures n°1851 P.6. Mémorandum de l’Association dénommée : Initiative et Action des Jeunes pour la Bonne Gouvernance au Sénégal récépissé N°11744/M.INT/DAGAT/DEL/AS sous l’Intitulé : Analyses-Impacts-Perspectives du discours du Président de la République Macky Sall. Document disponible sous le respect de la protection de données à caractère personnel.

Mise à niveau : Le mot « citoyen » est formé à partir de civitas qui désigne la cité, lui-même formé sur «civis» qui signifie citoyen, qui habite la cité. La citoyenneté s’exprime historiquement sur un territoire géographique. Elle se développe dans des sociétés ouvertes au sein desquelles peut se constituer un espace public. La citoyenneté est l’institution qui régule les relations entre l’ensemble des individus. Lesquelles personnes sont identifiées comme membres d’une communauté et le gouvernement. La citoyenneté moderne se définit par rapport au système en place. La communauté en question, ainsi que les attentes formulées à l’égard de ces relations en particulier ; confèrent auxdits membres un statut constitué d’un ensemble de droits et d’obligations. Ces déterminants définissent le cadre d’une égalité formelle pour les individus qui en sont dotés.

Avant propos : L’expression citoyenne se définit comme une prise de parole. Une expression à caractère publique est relative à la vie en société et à une volonté politique. Dès lors, l’expression citoyenne tend à optimiser l’apport des ressources humaines à partir des éléments par lesquels on apprécie, habituellement l’auteur, dont la valeur intrinsèque soutenant ses propres propos. Il y a bien lieu, d’encourager la promotion et l’appropriation de l’expression citoyenne pour un bon usage pratique. Le leadership, le devoir, le droit, le respect de l’autre, la compétence, la motivation, la responsabilité, la culture, l’éthique, les idéaux de paix, de tolérance, le sens de la bonne mesure, le partage, l’organisation, la volonté, le volontariat, la solidarité, l’expertise doublée de savoir, de savoir être et de savoir faire sont des mesures de l’expression citoyenne , au bénéfice de la bonne gouvernance. L’expression citoyenne se diffère en cela de l’expression personnelle. A ce titre elle demande une plus grande attention dans l’organisation de la liberté de propos prononcés, dans l’extension des droits de la communication. Journaux, tracts, affiches, radios, discours, télévision, vidéo sont les réceptacles des formes d’expression citoyenne reconnues. Les médias sont aussi variés que les moyens de communication. Il en va de même des types d’expression citoyenne: individuelle, associative, artistique, forum, qui reflètent la diversité des interventions au sein de la société.

Auteur d’expression citoyenne : Personnalités de haut rang dans la hiérarchie administrative ; Responsable ; Décideur en dernière d’instance ; Elite intellectuelle, économique, syndicale, politique, leader d’opinion, association ; société civile ; autres personnalités de marque. Tout ce parterre demeure des cadres importants d’expression citoyenne. Dans cette liste non exhaustive de personnalité de haut rang décisionnel, au premier rang figurent les chefs d’État et de gouvernements, les directeurs d’opinion et d’éminents ordonnateurs, de tous les secteurs d’activité : productive, privée et publique. En plus du monde des stars et célébrités mondiales et politologues. Ces personnalités ont un dénominateur commun : Le respect de la parole tenue en public sous forme d’expression citoyenne. Cette catégorie de personne hors du commun a fait preuve, dans leurs pays ou sur la scène internationale, d’un degré d’engagement sur un sujet d’inerte public et sans faille louable. Dans ce cas d’étude il est question de l’appréciation de la valeur de l’expression citoyenne du Président Macky Sall ; de la valeur en bourse de la matérialisation des propos. Ce fut lors d’un discours solennel tenu le 3 Juillet 2023 au Palais de la République.

L’éloquence, l’emballement, l’enthousiasme sont mis en relief et en adéquation avec la candidature de la présidentielle du 25 Février 2024. Pour l’auteur, Il s’agit de mettre l’accent sur la portée et la teneur de l’expression citoyenne circonscrivant le sujet du troisième mandat. Les enjeux du respect de son expression citoyenne citée, établit les reflets dans l’acte civil, patriotique, citoyen, démocratique du Président Macky Sall le concepteur. La quintessence du contenu de l’expression citoyenne citée demeure dans la perspective de jouer leur rôle historique dans le landerneau politique national et international. Tel est l’avis partagé en commun et sans ambages par les observateurs, avertis de la scène politique du Sénégal. Dans cette atmosphère en amont des élections présidentielle, il serait opportun de s’évertuer à l’exercice des impacts de toutes les dimensions et ordres de l’expression citoyenne sous revue.

Par ricochet promouvoir, restituer, partager la valeur de l’expression citoyenne du Président à des fins d’appropriation opportune sur les plan socio politique, culturels et autres encore importants au sujet de la cohésion du pays, de la stabilité du Sénégal, de la paix. Laquelle citation citoyenne spécifique est motivante, attractive, mobilisatrice et canalisatrice, à des fins de bonne tenue des élections présidentielles 2024. La bonne gouvernance publique est pleinement retenue. L’utilisation pratique des effets escomptés s’y trouve dans son amplitude sans réserve la paix politique souhaitée par le peuple. C’est la victoire sans commune mesure vers la convergence de la vérité, du respect de la parole donnée par le Président Macky SALL dans l’exercice de son deuxième mandat.

Conjugaison de l’envergure de l’expression citoyenne du Président Macky Sall :

L’expression citoyenne du Président Macky Sall prononcée au soir du 3 juillet 2023 restera une date gravée dans la mémoire des générations présentes et celle du futur. Il en est de même que celle qui suit et qui la matérialise à tout égard avantageux pour les parties prenantes de l’écho. A présent, Il est de mise, pour l’appropriation opportune de ladite expression citoyenne par nos leaders politiques. Cette dynamique à la fois démocratique et solennelle a permis aussi une prise de décision réfléchie. Elle respecte le poids des paroles adressées au peuple. Elle conforte la valeur intrinsèque et celle inhérente. A la lueur de ce qui précède, l’expression citoyenne politique est un outil essentiel de l’extension de la démocratie. Elle est surtout synonyme d’une certaine liberté, acquise ou revendiquée.

Les sanctions et menaces encourues pour des paroles et des écrits publics témoignent du caractère démocratique d’une société. Les questions et réponses auxquelles se pose l’actualité politique du Sénégal sont d’importance capitale. L’expression citoyenne des leaders en matière de gestion de la cité se positionne dans le défi socioéconomique et politique. A propos de la récente expression citoyenne du Président Macky Sall, relayée partout par ailleurs : Le contenu est bien éducatif et formateur. L’enveloppé reste fort instructif et/ou pédagogique selon les analyses des experts en la matière. Convenons à l’instar des experts en la matière que ; l’expression citoyenne est aux antipodes des invectives, railleries, affronts. De surcroit, l’expression citoyenne est en nette opposition des insultes, outrages, humiliation, avilissement. A ce propos, retenons ce qui suit: «…Annonce la bonne nouvelle à Mes serviteurs. «Qui prêtent l’oreille à la Parole, puis suivent ce qu’elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu’Allah a bien guidés et ce sont eux les doués d’intelligence !» Extraits de la Sourate 39 Verset 17 et 18.

Serigne Saliou Fall

Président du Directoire Scientifique du parti politique dénommé :

Mouvement des Citoyens pour une Démocratie de Développement «MDC».

Dakar le 11 Juillet 2023.