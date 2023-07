Grosse panne chez Sonko : ses comptes, ses mobiles et la peur des soutiens

Ousmane Sonko sait que le nerf de la guerre, c’est l’argent. Plus on en a, mieux on se bat. Une panne sèche d’argent peut ralentir votre avancée et même vous faire du tort. Aujourd’hui, le leader du Pastef l’apprend à ses dépens. Isolé de ses partisans et de ses soutiens, Ousmane Sonko est victime d’une grosse panne…d’argent. Il n’en voit plus, n’en donne plus et n’en possède plus malgré ses comptes offshores et les dépôts de Koppar Express. L’Etat a tout bloqué et Sonko ne sait plus comment mettre la main sur tous ses trésors. Le moindre geste indélicat de sa part attirerait l’attention…

Le leader du Pastef est fauché comme un rat d’église. L’argent ne rentre plus et il n’a plus d’argent à donner. Il souffre énormément. L’Etat lui a fermé le robinet. Ousmane Sonko regrette amèrement tous ses faits et gestes qui lui ont valu le confinement dans lequel il est confronté. L’Etat l’a bloqué dans sa résidence de Keur Gorgui. Ensuite tous ses téléphones qui avaient des comptes mobiles ont été confisqués par les autorités pour les raisons des enquêtes.

Le maire de Ziguinchor ne peut plus avoir accès au compte de Koppar Express, celui-ci a été gelé par l’Etat. Le propriétaire de la plateforme est toujours en prison. Les comptes de Sonko à l’étranger sont scrutés comme de l’huile sur le feu. Toute transaction est suivie par l’État du Sénégal. La traque du leader du Pastef a engendré aussi la traque à ses soutiens. Tous ceux qui voudront l’aider à sortir de la dèche peuvent s’attirer des ennuis.

Quiconque va donner de l’argent à Sonko au vu et au su de tout le monde, sera considéré comme un ennemi de l’Etat du Sénégal. Lconfiné de la cité Keur Gorgui vit à partir du salaire d’une de ses épouses. Celui qui osera mettre de l’argent dans soncompte mobile sera traqué. Il se retrouve sans argent et même ses partenaires ont peur de lui en donner. Ses journalistes ne voient rien. Pape Alé Niang commence à souffrir du manque d’argent de Sonko.

Le journaliste demande un autre dialogue pour sortir son client Sonko du blocus imposé par l’Etat…Il est une victime collatérale du blocus qui frappe Ousmane Sonko. Tous les deux n’ont plus que leurs yeux pour pleurer. Presque en résidence surveillée, coupé du monde extérieur, Ousmane Sonko est aujourd’hui fauché comme un rat d’église. Même les financements occultes qu’il recevait ne peuvent plus lui parvenir. Ousmane Sonko regrette amèrement de s’être conduit de cette façon, poussant l’Etat à utiliser la méthode forte qui s’applique contre lui.

Jamais, il n’avait pensé que l’Etat allait agir de cette façon contre lui. Il se trouve privé de tout. Personne n’ose lui apporter le moindre soutien par peur de représailles de la part de l’Etat. Pour quelqu’un qui vivait grâce aux soutiens financiers qu’il recevait du monde extérieur, la situation devient intenable. Ousmane Sonko fait pitié. C’est lui qui s’est mis dans cette situation, poussant l’Etat à se montrer intransigeant à son endroit.

Les robinets fermés, aux portes de la prison de Rebeuss, Le Président Ousmane Sonko (PROS) est devenu un homme désespéré. Il ne compte plus que sur le soutien d’une de ses épouses. Autant dire qu’il n’a plus le même train de vie qu’auparavant. Et la situation va de mal en pis. Bientôt, il franchira les portes de la prison. Ses espoirs de devenir le prochain Président de la République du Sénégal se sont effondrés, suite à ses démêlés judiciaires.

C’est pourquoi, tout en tentant de négocier dans les coulisses avec l’Etat du Sénégal, il verse dans des menaces. Ousmane Sonko veut faire croire que le Sénégal court vers le chaos si l’Etat continue à serrer l’étau autour de lui. Pauvre Sonko ! Il doit se maudire au fond de lui-même.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn