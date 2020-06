Cap Skirring : les 5 présumés cerveau de la marche devant la barre…Mardi

Les cinq principaux organisateurs de la marche non autorisée le samedi dernier dans la station balnéaire de Cap-Skirring ont bénéficié le mardi 2 juin 20, à l’issu de leur face-à-face avec le Procureur de la République de Ziguinchor d’une liberté provisoire.

Mais il sont cependant convoqués le mardi 9 juin 20 devant la barre du Tribunal correctionnel de Ziguinchor pour des faits de participation à l’organisation d’une manifestation interdite, ayant causé des dommages aux personnes et aux biens et de violences et voies de fait à agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions. Ils risquent 1 à 5 ans et 1 mois à 3 ans de prison ferme, renseigne Igfm.