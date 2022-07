Carlos Santana a appelé Idrissa Diop pour rassurer les sénégalais sur…

Le musicien sénégalais Idrissa Diop invité par la Gambie comme Ambassadeur de la musique sénégalaise pour la célébration du Banjul Day ce 16 juillet 2022, a également reçu l’appel du guitariste légendaire Carlos Santana qui vient tout juste de sortir de l’hôpital.

En effet Carlos qui s’est toujours identifié comme un Africain grâce à ses affiliations profondes avec beaucoup d’artistes de ce continent a été Victime de déshydratation avant de s’effondrer sur scène lors d’un concert mardi 05 juillet 2022 au Pine Knob Music Théâtre de Clarkston, non loin de Détroit dans le Michigan, aux États-Unis.

Connaissant l’affection et l’attachement que le peuple sénégalais a pour lui et sa musique, et respectueux des liens de fraternité qui lui lient avec le musicien international Idrissa Diop, Carlos Santana a tenu ce jour à appeler au téléphone son plus que frère pour rassurer le Sénégal de son état de santé revenu en forme.

Idrissa Diop musicien international et président du conseil scientifique de l’Observatoire de la musique et des Arts du Sénégal (Omart Sénégal), se dit rassuré par cet appel qui vient à son heure.

Le musicien sénégalais Idrissa Diop de révéler : « Santana poursuivra bientôt sa tournée déjà programmée avec Earth, Wind & Fire dans le cadre du Miraculous Supernatural et se produira au Pavilion at Star Lake à Burgettstown, en Pennsylvanie.

Fait à Pikine Jeudi 14 Juillet 2022.

Idrissa DIOP Abdoulaye Mamadou GUISSE

Président Président de l’Observatoire de la Musique Conseil Scientifique Omart Sénégal et des Arts du Sénégal (Omart Sénégal)