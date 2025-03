Les DG (directeurs généraux) du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) continuent de faire parler d’eux. Après la publication par la presse de chiffres de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), révélant une baisse significative du trafic au Port Autonome de Dakar (PAD), Waly Diouf Bodiang s’est mis dans tous ses états. Ce patriote a étalé tout son mépris pour une partie de la presse. Ses sorties ont mis beaucoup de professionnels des médias dans tous leurs états. Mais ils prouvent qu’il est plus préoccupé par défendre son parti que la direction qu’on lui a donné.

Selon beaucoup de médias, le PAD aurait enregistré une perte d’environ un tiers de son trafic total en 2024. Les données de l’ANSD indiquent une baisse des débarquements et des embarquements, entraînant une diminution globale de 571 000 tonnes de trafic en un an. Ce qui a fait réagir le DG qualifié d’activiste sur la toile. Dans une publication sur sa page Facebook, il a affirmé que le port se porte bien et a progressé en termes de trafic, de chiffre d’affaires et de bénéfices.

Loin de s’en limiter là, il s’en est pris aux journaux ayant relayé les chiffres de l’ANSD, les accusant d’avoir des « conventions de complaisance […] résiliées ». Dans un communiqué, le port aussi est venu au secours de son directeur. Le PAD a tenu à préciser que la baisse mensuelle de 17,1% du trafic observée en décembre 2024 par rapport à novembre ne doit pas être interprétée comme une tendance alarmante. L’institution a attribué cette diminution à un contexte économique mondial complexe.

Mais pour beaucoup d’observateurs de la scène politique, le communiqué officiel publié par le Port ne fait qu’induire l’opinion publique en erreur en ne mettant en avant que des chiffres soigneusement sélectionnés, limités à une période et à des sous-secteurs spécifiques. Il occulte ainsi la réalité indéniable : une chute drastique et généralisée de l’activité portuaire sur l’ensemble de l’année. Quoiqu’il en soit, l’ANDS refuse d’être sacrifié par un DG qui passe tout son temps sur les réseaux sociaux.

Ce vendredi, l’agence a publié un second rapport, intitulé « Bulletin mensuel des statistiques économiques et financières de décembre 2024». Dans le document, l’agence confirme ses données initiales tout en renforçant sa position. Selon le rapport de l’ANSD, le trafic total (embarquement + débarquement) a chuté de 14,7%, passant de 22 446,2 milliers de tonnes en 2023 à 19 141,6 milliers de tonnes en 2024. Une baisse encore plus marquée a été observée en décembre, avec une chute de 28,4% par rapport à la même période en 2023.

Le débarquement a diminué de 16,4%, avec une réduction particulièrement significative pour les marchandises diverses, qui ont baissé de 33,8%. L’embarquement, quant à lui, a enregistré une baisse de 11,6%, notamment en raison d’une diminution de 28,5% du phosphate. Un élément crucial dans ce débat réside dans le statut des agents de l’ANSD. Ce qui fait de ces agents aussi légitime que Waly Diouf Bodiang qui veut être le centre du monde en tirant sur tout et sur tout le monde.

Les agents de l’ANSD sont assermentés et prêtent serment devant le tribunal régional compétent, conformément à l’article 14 du Décret n°2005-436 du 23 mai 2005. Cette procédure garantit la confidentialité et l’intégrité des données collectées et publiées par l’agence. Cette réaction de Waly Diouf Bodian est non seulement inappropriée, mais elle témoigne également d’un manque de professionnalisme. En s’attaquant à la presse, le DG du PAD évite de répondre aux inquiétudes réelles des sénégalais sur ce fleuron de l’économie sénégalaise.

Plutôt que de rassurer les acteurs économiques, Waly Diouf Bodiang a opté pour un raccourci facile en critiquant les médias. Ce qui démontre clairement combien les membres de Pastef en veulent à une partie de la presse. Car ces journaux n’ont rien fait d’autre que de rapporter des chiffres donnés par des agents assermentés. Alors, il est impératif que Waly concentre ses efforts sur le redressement du PAD, plutôt que de chercher à discréditer le travail des journalistes.

La presse n’est pas un adversaire du Pastef. Elle demeure le gardien vigilant des engagements des gouvernants et un éclairage essentiel pour les citoyens. Toute volonté de le discréditer reviendrait à confirmer ce que beaucoup de sénégalais savent déjà. Cette phobie des critiques risquent d’être un véritable frein pour la bonne marche du PROJET. Des personnes comme Waly Diouf Bodian doivent remuer la langue sept fois avant de parler. Car dans cette vie, tout le monde n’est pas à la recherche de «conventions de complaisance».

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn