Ce maire bavard se ridiculise…Des enfantillages qui indisposent le «PROJET»

Le principal problème du régime en place ce sont les personnes qui la composent. Le Président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko sont entourés d’hommes et femmes qui leur causent de nombreux problèmes. Si ce ne sont pas des ministres, ce sont des directeurs généraux. Maintenant voilà que des maires s’ajoutent à cette liste très controversée. Un élu local membre du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) s’est distingués de la pire des manières ce week-end.

La tension était palpable entre le maire Bilal Diatta et l’ancien maire Barthélemy Dias lors du Show des Légendes du Hip Hop Galsen, qui s’est déroulé ce vendredi 31 janvier au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Rose. L’édile de Keur Massar Nord a été hué par le public. Le membre du parti Pastef s’est alors avancé vers le candidat de la coalition Samm Sa Kaddu pour faire son show en guise de réponse à la foule. Un geste enfantin qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Toutes les personnes qui ont réagi ont condamné ce geste du partisan de Ousmane Sonko.

Ce comportement de Bilal Diatta est jugé inélégant et provocateur. Un geste qui a déplu à de nombreux spectateurs, éclipsant ainsi la célébration de la culture hip-hop sénégalaise. Face à la tolé de sa réaction, le maire de Keur Massar Nord est sorti de son silence pour donner sa version des faits. Pour ces enfantillages, il a tenu une conférence de presse pour faire grand bruit. Un face à face avec la presse qui démontre le niveau de ce membre de Pastef qui veut être le gardien du «PROJET».

Attaqué par Bilal Diatta lors de sa conférence de presse, Mollah Morgun n’a pas raté le patriote. «Ferme là un peu et va travailler. Arrête de faire ton show. Barthélémy Dias aurait dû te donner un coup», lui a-t-il lancé. Une position que beaucoup de patriotes dénoncent. Et en regardant les commentaires sur les directs de sa conférence de presse, on se rend compte que les Pastéfiens ne cautionnent pas les enfantillages de leur camarade de parti. Et ils n’ont pas hésité à le lui dire.

«Bilal Diatta arrête de bavarder, l’heure est au travail. Tu es un élu et c’est seulement à travers des résultats probants que tu pourras continuer de soutenir Ousmane SONKO et le Projet. Et qu’une chose soit claire, il faut, pour de bon, arrêter de réclamer la paternité ou même l’actionnaire majeur du Projet validé au prix du sang. Dans ce projet, chacun en a investi selon la marge de ses moyens. Ce pouvoir appartient à la jeunesse. Si ce n’était pas sa détermination et son sacrifice on ne serait pas là aujourd’hui. Au travail, pauvre arrogant», écrit un internaute sur sa page Facebook. Une réaction qui en dit long sur le ressenti des sénégalais sur les errements verbaux de ce maire de Pastef.

D’où l’appel de nombreux sénégalais qui invite le Pastef à remettre sur les rails. Si le parti ne le fait pas, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye faye vont en payer les pots cassés. Qui ne dit mot consent, dit-on. Laisser Bilal Diatta se comporter comme un gamin c’est mettre en danger le «PROJET». Bilal Diatta se voit comme l’alter ego de Barthélémy Dias. Le maire de Keur Massar Nord veut être le seul à contrer les attaques de l’ancien maire de Dakar contre l’actuel premier ministre et leader de Pastef.

Beaucoup de patriotes doivent être interdits de prendre la parole. Des gens comme Bilal Diatta sont de véritables boulets que le Pastef traîne. Voilà des personnes dont le Président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko doivent se passer. Les sénégalais ne veulent plus voir des leaders arrogants jouer au petit gendarme. Il est temps pour le nouveau régime de se mettre au travail et d’arrêter de perdre du temps dans les débats de futilité. Un mandat de cinq (5) ans file vite. Et ce sont les résultats qui seront évalués !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn