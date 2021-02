Ce rappeur greffe un diamant sur son front…Il frôle la mort

LIL UZI VERT FRÔLE LA MORT À CAUSE DE SON DIAMANT IMPLANTÉ SUR LE FRONT (PHOTO)

Alors que cela fait moins d’une semaine que le rappeur américain Lil Uzi Vert s’est fait implanter un diamant d’une valeur de 24 millions de dollars sur le front, il semblerait que les choses ne se passent pas comme prévu pour le jeune artiste.

Il y a quelques jours, on découvrait avec stupéfaction la nouvelle folie du rappeur américain Lil Uzi Vert, ce dernier a décidé de se faire poser un diamant sur le front, le bijou est estimé à plus de 24 millions de dollars, ce qui avait fait énormément parler et les fans de l’artiste ne comprenaient absolument pas le but d’un tel acte.

À peine quelques jours après la pose de ce diamant, des complications semblent pointer déjà le bout de leur nez, c’est le visage en sang que le rappeur a partagé une photo de lui sur son Twitter en déclarant : « Si je ne le retire pas correctement, je peux mourir ». Ce qui a causé une énorme inquiétude chez les fans du rappeur.