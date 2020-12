Cellou Dalein Diallo persiste : « je suis le président élu par les guinéens »

Dans un entretien accordé à nos confrères de mosaiqueguinee.com, le candidat de l’UFDG, soutenu par l’ANAD, dit à qui veut l’entendre qu’il est le véritable vainqueur du scrutin présidentiel du 18 octobre 2020 car élu par la majorité des guinéens.

«Je ne suis pas que candidat de l’ANAD, je suis le président élu par les guinéens, Alpha a été élu par la CENI, la cour constitutionnelle avec l’appui naturellement de sa milice dans l’armée, puisse qu’il y a l’armée dans l’armée et bien sure il y en a qui profite de la manne minière et qui font partie un peu du clan pour défendre le système afin de continuer à profiter justement de ces richesse au détriment du développement de notre pays. Ceux-ci ont défendu le pouvoir que la CENI et la cour constitutionnelle lui ont donné. Nous allons continuer à nous battre pour que notre victoire soit reconnue et pour que la démocratie et le droit prévalent dans notre pays», prévient-il.