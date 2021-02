Centrafrique : Mankeur Ndiaye reconduit à la tête de la Minusca

Le Secrétaire général et le Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations unies ont renouvelé leur confiance à Mankeur Ndiaye dont le contrat a la tête de la MINUSCA vient d’être reconduit pour un an.

Le diplomate sénégalais avait été nommé, en février 2019, par le Secrétaire général de l’Onu M. António Guterres, au poste de Représentant spécial du Secrétaire général pour la République centrafricaine et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca).

A ce poste, Mankeur Ndiaye et les forces onusiennes, ont réussi à sécuriser l’organisation des élections en décembre dernier en Centrafrique, avec la réélection du président sortant Archange Faustin Touadera.

Diplomate de carrière, M. Ndiaye a plus de 27 années d’expérience dans ce domaine et dans les affaires internationales, ayant été notamment Ministre des affaires étrangères du Sénégal de 2012 à 2017. Plus récemment, M. Ndiaye était Président du Comité national de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (Itie) au Sénégal.

Avant d’occuper le poste de ministre, Mankeur Ndiaye a été Ambassadeur du Sénégal en France (2012) et au Mali (2010-2012). Il a également occupé le poste de Chef de cabinet du Ministre des affaires étrangères de 2003 à 2009. De 1997 à 2003, M. Ndiaye a travaillé à la Mission permanente du Sénégal auprès des Nations Unies à New York.

Le Soleil