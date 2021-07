Centrafrique : Mankeur Ndiaye va renforcer l’appui de la Minusca à la Presse

Le Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en République Centrafricaine et Chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, a reçu ce samedi, des responsables d’une dizaine de médias publics et privés, et d’organisations de médias. Ce pour renforcer l’appui à la presse Centrafricaine.

« J’entends renforcer l’appui de la Minusca à la presse centrafricaine en soutien à la liberté de presse et d’expression en République Centrafricaine et en luttant contre les discours de haine et d’incitation à la violence et la désinformation », a-t-il écrit sur sa page Facebook.