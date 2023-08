Ces jumelles veulent tomber enceinte du même homme…le même jour

Ces jumelles partagent le même fiancé et veulent tomber enceinte en même temps

En Australie, des jumelles ont trouvé l’amour dans les bras du même homme. Une idylle à trois très particulière.

Être jumeaux ou jumelles, c’est tout ou rien. Si certains n’ont rien en commun, d’autres partagent tout. C’est le cas d’Anna et Lucy DeCinque, des jumelles d’origine australienne, qui en plus de se ressembler comme deux gouttes d’eau et de s’habiller pareil, ont décidé de partager le même homme.

Une histoire d’amour particulière

C’est une histoire assez surprenante. Anna et Lucy DeCinque, des jumelles, partagent depuis plus de neuf ans maintenant le même homme. Âgées de 36 ans, les deux jeunes femmes sont fiancées au dénommé Ben Byrne. Une relation à trois qui fonctionne à la perfection.

Dans les colonnes de The Daily Mail, les jumelles ont raconté leur idylle très particulière. Très heureuses dans leur vie amoureuse, elles affirment qu’il n’y a jamais eu de jalousie entre elles et que leur homme arrive à gérer des deux côtés : « Nous ne sommes jamais jalouses. S’il embrasse Anna, il m’embrassera tout de suite après, et il ne nous séparera jamais. Il nous aime telles que nous sommes. »

Un projet fou

Anna et Lucy ont expliqué que si cette relation marche très bien, c’est tout simplement parce que leur compagnon comprend le lien qui unie les jumelles : « Par le passé, nous avons eu nos propres partenaires, mais ils ne comprenaient pas le lien qui nous unit. Certains hommes ont tenté de nous séparer alors que Ben nous accepte, il nous traite de la même manière. »

Le trouple souhaite désormais avoir des enfants. Les jumelles aimeraient chacune avoir un enfant de Ben Byrne et souhaitent accoucher au même moment. Pour cela, elles vont congeler leurs ovocytes puis avoir recours à la fécondation in vitro : « Nous voulons vivre l’expérience de la grossesse ensemble. Qui sait ce que l’avenir nous réserve, mais nous voulons le faire ensemble. Ce sera un défi, mais tout dans notre vie est un défi. Nous voulons être ensemble tout le temps. »

Source OHM