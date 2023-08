CESE : Abdoulaye Mamadou Guissé nommé conseiller spécial d’Abdoulaye Daouda Diallo

Abdoulaye Mamadou Guissé intègre le Conseil Économique Social et Environnemental (CESE). Le Président du parti politique Fulla ak Fayda est nommé conseiller spécial du président de cette institution. Il a tenu à remercier Abdoulaye Daouda Diallo.

Voici l’intégralité de son communiqué :

Je viens d’apprendre ma nomination au poste de conseiller Spécial du Président du conseil économique social et environnemental M. Abdoulaye Daouda Diallo.

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance et mes remerciements les plus chaleureux au Président Abdoulaye Daouda Diallo pour la confiance placée sur ma personne.

J’espère sincèrement lui faire honneur en me montrant à la hauteur de mes nouvelles responsabilités.

Je rends également un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL à qui j’exprime ma profonde gratitude pour tout ce qu’il a eu à œuvrer pour le triomphe de la dignité, du courage et de la noblesse au cœur d’une république debout dans toute sa splendeur.

Je remercie évidemment le sage et météorologue du temps de l’action le musicien international Idrissa Diop vice président du parti politique Fulla Ak Fayda pour sa fidélité légendaire aux idéaux du parti que nous donnons ensemble vie .

Je remercie tous les responsables du parti et des militants du Fulla Ak Fayda.

Au président du conseil économique social et environnemental ( CESE) et par cet acte hautement significatif à mon égard , M.Abdoulaye Daouda Diallo vient de confirmer son rôle fédérateur et de soutien sans faille dans la lutte quotidienne de notre parti politique Fulla Ak Fayda pour la restauration de la culture républicaine et des réflexes démocratiques dans le pays du président Macky Sall.

Monsieur le président du Conseil économique social et environnemental, vous avez toujours cru en nous : Le Fulla Ak Fayda.

Je m’engageant à faire de tout mon possible pour être à la hauteur de ma nouvelle fonction, mes nouvelles tâches et responsabilités.

Abdoulaye Mamadou GUISSE

Conseiller spécial Du président du conseil économique social et environnemental.

(CESE)