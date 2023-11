C’est fini ! Sonko ne sera pas à la présidentielle 2024

Vendredi noir pour Ousmane Sonko et ses avocats qui ont subi des revers

Ousmane Sonko a perdu. Maintenant, c’est définitif, il ne sera pas de la course à l’élection présidentielle de 2024. En une journée, tous ses espoirs se sont fondus devant la Cour de justice de la CEDEAO et devant la Cour suprême du Sénégal. La désillusion est grande pour lui ainsi que ses avocats. La Cour de justice de la CEDEAO a rendu son jugement après avoir été saisie par les avocats de Ousmane Sonko pour contester sa radiation des listes électorales ainsi que la dissolution de son parti, Pastef.

La Cour suprême s’est elle aussi prononcée sur le jugement qui avait été rendu par le Tribunal de Ziguinchor demandant que les fiches de parrainage soient remises à Ousmane Sonko. Devant ces deux juridictions, Ousmane Sonko a subi hier vendredi 17 novembre, des revers cuisants.

Le Sénégal n’a violé aucun des droits de Ousmane Sonko, a estimé la Cour de justice la CEDEAO. Pour cette juridiction, la radiation de Ousmane Sonko est donc légale. De son côté la Cour suprême a cassé et annulé la décision du Tribunal de Ziguinchor qui remettait Ousmane Sonko dans la course à l’élection présidentielle. Elle a décidé de renvoyer l’affaire devant le Tribunal hors classe de Dakar pour qu’elle soit rejugée.

Un véritable camouflet pour Ousmane Sonko et ses avocats. D’ailleurs, deux des avocats de Ousmane Sonko qui aiment le folklore ont amèrement réagi après avoir eu connaissance du verdict de la Cour de justice de la CEDEAO. « La Cour de justice de la CEDEAO donne son blanc-seing à Macky Sall », a réagi Me Juan Branco. De son côté, Ciré Clédor Ly a lâché : « En jugeant comme elle l’a fait, les dictateurs pourraient désormais agir comme l’Etat du Sénégal a fait et se prévaloir de la jurisprudence de la Cour ».

Des réactions qui montrent que les avocats de Ousmane Sonko ont du mal à avaler la pilule devenue amère pour eux. Pourtant, ils avaient fait tout un folklore en déposant leur recours au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO en criant très tôt à la victoire car soutenant partout qu’un jugement favorable à leur client allait être rendu. Avec les jugements rendus hier vendredi, tous leurs espoirs se sont envolés.

Ousmane Sonko est définitivement éliminé de la course à l’élection présidentielle. Son rêve de devenir le cinquième Président de la République du Sénégal s’est effondré. Et cela, il ne le doit qu’à lui-même. A force de défier les institutions de la République, Ousmane Sonko se croyait impuni. Il se prenait pour un homme puissant, allant même jusqu’à soutenir que si jamais Macky Sall le jetait en prison, ce serait le chaos dans tout le Sénégal. L’opposant radical faisait aussi des menaces aux magistrats, hauts gradés de la police et de la gendarmerie.

Devant ces hauts fonctionnaires, il soutenait toujours qu’ils seront en prison, après l’élection présidentielle de 2024 parce qu’il se voyait prochain Président de la République du Sénégal. La présidence s’est éloignée de lui et aujourd’hui c’est lui qui est en prison, le chaos ne s’est pas installé au Sénégal et il est réduit à observer pas moments, une grève de la faim pour se sortir de la situation où il se trouve.

Ousmane Sonko est devenu un homme politique fini alors qu’il pensait que son emprisonnement allait entraîner des soulèvements populaires dans tout le Sénégal. Lui qui pensait qu’il lui suffisait de claquer la main pour que les jeunes descendent dans la rue pour tout saccager. Il ne s’est rien passé et ses derniers espoirs viennent de s’effondrer avec les jugements rendus par la Cour de justice de la CEDEAO et la Cour suprême du Sénégal.

Papa Ndiaga Dramé