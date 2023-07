C’est grave…La grosse bourde de Birame Soulèye Diop (vidéo)

Décidément à Pastef on a un véritable problème avec la communication. Birame Soulèye Diop vient de le démontrer de nouveau. Tentant de mettre en garde les candidats de Benno, il a lâché une phrase qui alimente les débats sur les réseaux sociaux.

« J’avertis les prochains candidats de l’APR. Evitez de manger chez Macky Sall et de boire son eau. Seulement, il est capable de vous empoisonner et de revenir nous dire, comme on a plus de candidat, je vais présenter ma candidature, comme Alassane Ouattara », a lâché Birame Soulèye Diop.