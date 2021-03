C’est grave ! une plainte contre Didier Drogba pour…

02qui avait approché le footballeur pour une collaboration avec « sa marque » a lancé des poursuites contre l’ivoirien. Pour l’ancien sociétaire de Chelsea, cette poursuite vise sans aucun doute à lui extorquer de l’argent.

Pascal Jordan le fameux designer de chaussures aurait en effet rencontré en Août 2016 Didier Drogba. Il avait alors à l’époque fait savoir au footballeur qu’il aimerait bien qu’il fasse la promotion de sa marque de chaussures haut de gamme JAD. Pascal Jordan avait donc demandé à l’ivoirien de clairement devenir ambassadeur de sa marque.

Didier Drogba quant à lui aurait épousé la vision du jeune homme et lui aurait envoyé quatre mois plus tard c’est-à-dire en décembre de la même année un sms stipulant : « j’aime le produit, j’aime ton ambition ». Pour Didier Drogba, il s’avère que le vrai designer des chaussures n’est pas le jeune homme qu’il a rencontré. Il traite donc les poursuites judiciaires dont il est l’objets « d’abusives, clairement sans mérite et qui frôlent l’extorsion ».

« Les allégations des plaignants contenues dans la demande ont été faites avec mauvaise foi et présentent un récit des faits délirant et imaginaire que les plaignants savent être faux et trompeur » a lâché la légende ivoirienne. Mais pour Pascal Jordan, l’éléphant aurait violé certaines obligations du contrat. Toute l’affaire semble donc floue et il faudrait plus d’éléments pour y voir plus clair.