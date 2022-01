Cet homme prend 11 fois le vaccin covid…ça soigne son rhumatisme

Un homme de 65 ans a reçu le vaccin contre la Covid-19 au moins huit fois l’année dernière sans que personne ne s’en rende compte, selon un responsable de la santé.

Brahmdeo Mandal, homme de 65 ans s’est fait vacciner contre le coronavirus à plusieurs reprises. L’homme a affirmé avoir reçu 11 doses du vaccin dans l’État de Bihar.

D’après le facteur à la retraite, ces vaccins l’avaient aidé à se débarrasser de ses douleurs et à rester en bonne santé. Si plusieurs personnes ont eu des effets indésirables, lui a affirmé n’avoir souffert d’aucun de ces effets.

« Après avoir pris les vaccins, mes douleurs corporelles ont disparu. Avant, j’avais mal aux genoux et je marchais avec une canne. Maintenant, je n’en ai plus. Je me sens bien » , a-t-il-expliqué.

Alors qu’il s’apprêtait à aller prendre sa 12ème dose la semaine dernière, il a été empêché. Ses agissements ont amené les agents à mener une enquête afin de comprendre comment Mandal a réussi à se faire vacciner plusieurs fois.

« Nous avons déjà trouvé des preuves qu’il a reçu huit injections à quatre endroits différents« , indique Amarendra Pratap Shahi, chirurgien civil de Madhepura, à la BBC.

Les premières investigations avaient révélé que M. Mandal avait réussi à prendre deux vaccins à une demi-heure d’intervalle le même jour et que chacun de ces vaccins était enregistré sur le portail. Alors que les vaccins à deux doses ont un intervalle de 12 à 16 semaines et de quatre à six semaines après la première dose respectivement…Lire la suite ici