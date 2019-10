Cette actrice nigériane empoche 3 millions $ en vendant…

L’actrice Genevieve Nnaji a gagné 3 millions $ grâce à Netflix qui a racheté son dernier film “Lion Heart”.

Le film (qui appartient maintenant à Netflix) attire l’attention d’un grand monde.

Cet accord marque une étape importante pour Nollywood, qui a récemment été désignée industrie du film la plus prolifique au monde par la Fédération internationale des associations de producteurs de films. Il est largement reconnu que, par exemple, lorsque Netflix marque un film comme un film Netflix Original, il fait beaucoup plus de marketing. Cela inclut les panneaux publicitaires et la forte promotion dans la presse

Bien que Lion’s heart ne soit pas le seul film nigérian répertorié sur Netflix, il s’agit du premier film original de Nollywood à être acheté par la plate-forme de diffusion de film américaine.

Parmi les films de Nollywood actuellement diffusés sur Netflix figurent The Wedding Party, Fifty, The Visit, When Love Happens, Road to Yesterday et Dearest Mummy. Si les chiffres exacts n’ont pas été rendus publics, streamingmedia.com (une autorité en matière de vidéo en ligne pour le divertissement) a déclaré que Netflix pourrait débourser 3 millions de dollars pour détenir les droits exclusifs d’une production.

« Les transactions varient, mais Netflix paie en général deux tiers de plus que les studios. L’une des raisons pour lesquelles Netflix et Amazon sont disposés à payer plus, c’est qu’ils veulent souvent des droits exclusifs à perpétuité. Ils veulent une distribution mondiale afin que les cinéphiles qui entendent parler d’un certain film indépendant ne puissent le voir que sur leur plate-forme. Ils sont admissibles aux prix, cela ne se produit pas toujours “, a noté le site Web.

L’actrice, productrice et réalisatrice nigériane a sur sa page Instagram apprécié le soutien apporté à Lion’s Heart. C’est le premier film de Genevieve Nnaji. Des stars comme Phyno, Nkem Owoh, Peter Okoye (Psquare), Pete Edochie et Onyeka Onwenu figuraient dans le film.