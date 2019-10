L’actrice ivoirienne Alexandra Amon atterrit à Hollywood !

Le 7ème art africain et ses acteurs ne cessent de susciter l’admiration Hollywoodienne. Une autre actrice ivoirienne fait son entrée à Hollywood. Alexandra Amon, la jeune productrice a intégré la prestigieuse Académie des International Emmy Awards.

L’actrice et productrice ivoirienne a, à son actif plusieurs productions à succès et 4 séries télé entre autres « Chroniques africaines » et « Boutique HOTEL ».

« …. Je suis très heureuse. Mais je repense à toutes les difficultés et à toutes les fois où certaines personnes négatives et sceptiques m’ont découragée ou tout simplement dit : Hollywood ? Oui bien sûr le rêve est permis….. !!!! C’est une joie de pouvoir rentrer à Hollywood par la grande porte. C’est la Côte d’Ivoire qui gagne une fois de plus et je ne peux qu’être heureuse de faire honneur à mon pays », s’est réjouie Alexandra tel que rapporté par notre source.

Et oui, il faut toujours rêver et savoir entretenir son rêve. A part l’ivoirienne, la productrice nigériane Mo Abudu a aussi fait son entrée à l’académie des Emmy Awards.

L’Académie des International Emmys décerne des récompenses en l’honneur de l’excellence dans les programmes de télévision diffusés originairement hors des Etats-Unis.