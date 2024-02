Cette Guinéenne aux USA révèle pourquoi elle n’envoie plus d’argent en Afrique

Une Guinéenne résidant aux États-Unis explique les raisons pour lesquelles elle a cessé d’envoyer de l’argent à sa famille en Afrique. Dans une vidéo devenue virale, la femme a déclaré qu’elle avait visité son pays d’origine, il y a huit ans et découvert qu’elle finançait le style de vie somptueux de nombreux membres de sa famille. Elle a réalisé que ses proches là-bas mènent une très belle vie tandis qu’elle travaille dur aux États-Unis.

« Chaque fois que je vais en Guinée, surtout récemment, le mode de vie qu’ils y mènent est tout simplement ridicule. Ce sont des personnes que vous nourrissez essentiellement, dont vous payez le loyer, et quand elles sont malades, vous payez pour ça, mais ces personnes mènent leur meilleure vie là-bas. Elles fréquentent les salons de coiffure les plus chers, les salons d’onglerie les plus chers. Elles vivent dans l’opulence. »

Elle continue : « Elles sortent boire des jus toute la journée. Elles vont en boîte de nuit, achètent du narguilé, dépensent 15 $ pour du narguilé, vivent ce style de vie glamour que vous n’avez même pas en Amérique… et je suis là et je me dis ‘Je suis celle qui finance ce style de vie. Je n’ai même pas ce style de vie.’ »

Elle a expliqué que contrairement à elle, qui réduit ses dépenses en période difficile, ceux en Afrique n’ont pas besoin de réduire leurs dépenses car ils pensent avoir des proches aux États-Unis qui leur enverront de l’argent pour continuer leur style de vie luxueux. Elle a ajouté qu’elle envoie désormais de l’argent seulement en cas d’urgence.

Source AM