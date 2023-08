Cheikh Abdou Bara Doly exige la libération de Serigne Assane Mbacké

Le président du mouvement « Nekal fi Askanwi », Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly, s’est prononcé sur l’actualité politique très tendue. Selon le Député, les nombreuses arrestations d’opposants, de journalistes sont injustifiées et constituent par la même occasion une tâche noire dans la démocratie sénégalaise.

A ce titre, il exige la libération immédiate et sans condition de Serigne Assane Mbacké qui doit être auprès des siens à quelques jours du Magal de son grand-père. Et l’honorable Député Cheikh Abdou Bara Doly de revenir sur le budget estimé à plusieurs milliards destiné spécialement à la ville sainte de Touba.

Je l’ai voté et d’ailleurs j’avais rendu compte au Khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Et jusqu’à présent je n’ai encore rien vu.

D’autre part, le candidat à la prochaine élection présidentielle de demander solennellement au leader du Pastef Ousmane Sonko ainsi qu’au journaliste Pape Alé Niang et Cheikh Bara Ndiaye de surseoir à leur grève de la faim car dans un combat politique, on a surtout besoin de ses forces pour résister et qu’un bon musulman doit s’abstenir d’utiliser ce style de résistance car tout ce qui lui arrivera sera sous sa responsabilité devant le Tout Puissant.

Parlant des inondations lors du grand Magal, celui qui se réclame Député de Touba a décidé d’acheter des motos pompes et du carburant pour assister les populations impactées par ce fléau naturel car l’événement religieux prévu le 4 septembre prochain se déroulera en plein hivernage.

Et Cheikh Abdou Bara Doly de déclarer à l’endroit du président Macky Sall que l’emprisonnement de chefs religieux, de journalistes et d’hommes politiques n’apporte rien au développement du pays et que ceux qui le conseillent d’aller dans ce sens sont entrain de le tromper

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn