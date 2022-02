Cheikh Gueye : « Le ralliement de Bamba Fall est un épiphénomène »

Le ralliement du nouveau maire de la Médina, Bamba Fall, continue de faire réagir. Dans les colonnes du journal Le Quotidien, le maire de Dieupeul-Derklé parle « d’épiphénomène »

« Depuis le début en mettant en place la coalition Yewwi askan wi, on voulait faire la coalition la plus large possible autour de valeurs, autour de la charte. C’est ce qui a été fait. Certains ont pensé que qu’ils pouvaient s’exprimer ailleurs, c’est leur droit. Mais l’histoire nous donne raison que c’est en étant ensemble, que nous marcherons vers l’essentiel. Bamba Fall n’était pas membre de la coalition. Il a très tôt décliné et dit qu’il ne partirait pas avec la coalition Yewwi askan wi. Son ralliement au camp présidentiel n’est même pas un coup avant d’être dur. C’est un épiphénomène », déclare le membre de Taxawu Senegaal.