Cheikh Ndiaye demande aux Dakarois de se libérer du joug des manifs

En réponse à l’appel à manifester de Yewwi Askan Wi, le conseiller technioque de la présidence, Cheikh Ndiaye répond : « Les sénégalais sont préoccupés par la tabaski, pas par des manifestations ! »

Yewwi askan wi a son agenda politicien et il y tient puisqu’il n’y a que le pouvoir qui intéresse ses leaders. Les préoccupations des sénégalais notamment des dakarois ne les intéresse point : la mobilité à Dakar et les embouteillages ne devraient autoriser le choix d’un jour ouvrage, la libre circulation des personnes et des biens est le cadet de leurs soucis. De plus, les sénégalais veulent travailler surtout goorgorlu pour acheter son mouton et passer une bonne fête de tabaski en famille.

En l’état, cette manifestation qu’il faut interdire, va engendrer une perte financière pour tous ces jeunes et femmes du secteur informel et cela Yewwi Askan wi n’en a cure. Il appartient aux dakarois de se libérer puisqu’ils sont pris en otage par des gens qui n’ont aucune considération pour eux sinon que de les présenter la situation du pays à l’envers de la réalité. Cette manipulation de leur intelligence doit cesser.

Il appartient aux dakarois de se libérer de ces gens de Yewwi dont le discours est toujours axé sur la violence.

Cheikh ndiaye

Conseiller technique Présidence de la République

Responsable politique Apr grand yoff Conseiller Municipal