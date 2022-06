Yewwi ne doit pas être la porte d’entrée du terrorisme au Sénégal

Les graines du chaos de l’opposition au terrorisme. Yewwi Askan Wi ne doit pas accepter d’être la source de déstabilisation du Sénégal par le terrorisme international

Le Sénégal n’a jamais été un pays d’islam radical, à l’image de ses voisins du Nigéria, du Soudan et plus récemment du Mali. Nous avons toujours pratiqué un islam dit confrérique du fait de l’ingéniosité de nos vaillants guides religieux qui ont maintenu le flambeau de la religion pendant des siècles.

Aujourd’hui, nul ne doute que notre pays est infiltré par Daech et Al-Qaïda avec toutes les tentatives de désacralisation de nos fondamentaux religieux qui se manifestent par des injures répétées de nos guides religieux à travers les réseaux sociaux, cette perte de nos valeurs est orchestrée par une frange de l’opposition prête à brûler le pays pour assouvir leur soif de pouvoir, de pétrole et de gaz.

C’est pourquoi aujourd’hui plus que jamais le Sénégal doit mettre en place une stratégie de lutte contre le terrorisme sous toute ses formes avec une recherche sans fin des groupes qui financent cette tentative de déstabilisation du pays avec

Nous sommes et resterons un pays laïque avec un islam sounnite , nous demeurons un des pays les plus stables d’Afrique avec une démocratie majeure ayant abouti à trois alternances politiques pacifiques, depuis l’indépendance en 1960.

Les autorités et les forces de sécurité et de défense doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour la veille afin de débusquer les forces occultes qui se cachent derrière cette opposition qui s’oppose à nos valeurs religieuses et républicaines et si l’on y prend pas garde cette situation pourrait aiguiser des appétits pour les jihadistes d’installer des bases en passant par le sud du Sénégal et d’envisager ensuite d’étendre leur projet à des pays voisins tels que la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau.

Une opposition radicale, non républicaine, ne peut avoir de programme, ni de vision, encore moins d’objectifs clairs si ce n’est pas d’installer le chaos pour ouvrir la porte au terrorisme international.

Pour un pays comme le Sénégal c’est une honte de voir une opposition inconsciente des enjeux géostratégique du moment.

Abdoul Aziz Thiaw, auteur du texte