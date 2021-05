L’enseignement supérieur sénégalais est malade. Le problème des universités persiste toujours et s’accentue sous le magistère du Président Macky Sall. Les étudiants suffoquent dans leurs différentes universités. Les syndicalistes peinent à voir leurs plateformes revendicatives évoluer. Et le Ministre de l’Enseignement Supérieur de la Recherches et de l’Innovation (MESRI), Cheikh Oumar Anne est considéré comme le principal responsable de la situation actuelle dans l’enseignement supérieur…Un ministre mystique et plein de gris-gris.

Le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) est très remonté contre le ministre de l’Enseignement Supérieur. Malick Fall et Cie menacent de bloquer le système éducatif car depuis l’arrivée de Cheikh Oumar Anne à la tête de ce ministère, rien n’a évolué par rapport à leur plateforme revendicatives. Selon les syndicalistes, beaucoup d’engagements n’ont pas été respectés notamment sur les budgets et les textes de gouvernance des universités mais aussi sur les infrastructures. Très remontés, ils regrettent l’immixtion de l’ancien directeur du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) devenu ministre, dans l’autonomie des universités.

D’autres syndicalistes de l’enseignement supérieur sont aussi remontés contre Cheikh Oumar Anne. Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal/Enseignement Supérieur et Recherche (Sudes/ESR), dans un communiqué, n’a pas raté le MESRI. « Le ministre se réfugie derrière un autre syndicat auquel il attribue la paternité d’une réforme dont le résultat net est l’érosion de l’autonomie des universités à travers la mise en place de conseils d’administration où les enseignants-chercheurs sont minoritaires », martèlent les syndicalistes.

Les universités sénégalaises suffoquent…

L’université virtuelle du Sénégal (UVS) est en train d’agoniser. L’effectif de l’UVS a doublé en une année selon l’intersyndicale et ceci risque de ralentir le fonctionnement de l’université. Et le comble, c’est que ces étudiants n’ont pas encore reçu leurs ordinateurs, l’unique outil de travail d’une université virtuelle. « Nos vingt et un mille (21.000) nouveaux étudiants présents sur l’ensemble du territoire national attendent toujours leurs outils de travail (ordinateur portable, modem et puce de connexion) pour enfin commencer leurs cours sur la plateforme pédagogique », lit-on dans le communiqué de l’intersyndical parvenu à Xibaaru.

La situation n’est pas des meilleures à l’Université Alioune Diop de Bambey (UADB). Ce temple du savoir fait face à de nombreux problèmes de places au niveau du restaurant mais aussi dans les amphithéâtres où les cours doivent se dérouler. « Le gouvernement avait promis deux amphithéâtres et un restaurant de 1.000 places au niveau du campus pédagogique », rappelle l’activiste Guy Marius Sagna. Mais jusqu’à présent cette promesse peine à être concrétisée au grand regret des étudiants qui représentent l’avenir.

L’enseignement supérieur meurt…Cheikh Oumar Hanne laisse faire

Mais cette situation est presque la même dans toutes universités sénégalaises. Les étudiants souffrent et sont orphelins de leur ministre de tutelle. Cheikh Oumar Anne, ancien directeur du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) connait les conditions dans lesquels les étudiants vivent et travaillent. Pour avoir dirigé le campus pendant des années, il devait redonner une autre image aux universités sénégalaises. Et aussi faire en sorte en sorte que les vieux démons au sein des universités soient chassés de manière définitive. Mais hélas il traine toujours !

Que les acteurs de l’éducation se le tiennent pour dit, les étudiants représentent l’avenir de ce pays. Il est alors impératif que le ministre Cheikh Oumar Anne travaille avec les syndicalistes, étudiants et tout autre acteur de l’éducation pour régler de manière définitive le problème des universités sénégalaises. Et le MESRI doit en faire un sacerdoce.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru