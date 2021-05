Locales : Clash entre Macky et…originaux de l’APR

La rupture se précise entre Macky et des responsables de l’APR qui se réclament « militants de la première heure ». A l’approche des élections Locales de janvier 2022 (date pas encore confirmée), la guerre de positionnement au sein des différentes communes risque de faire exploser le sommet de l’APR. Et c’est le président Macky sall qui se trouve entre ceux qui se disent « légitimes » et qui veulent être maires et ceux qui se disent « méritants » et qui ne veulent pas rater le coche en cette fin de règne de Macky Sall.

Ça brule à l’Alliance Pour la République (APR). Le président Macky Sall va faire face à un déchainement de violences au sein de son parti lors du choix des responsables qui devront conduire les listes du parti pour les élections Locales. Le président doit faire des choix difficiles sur les responsables de l’Alliance pour la République qui sont sûrs de gagner leur localité. Et aucun responsable ne veut être laissé sur la touche car ces élections sont capitales pour la carrière politique de ceux dont les sorts sont liés au règne de Macky Sall.

Les dernières élections Locales du magistère de Macky Sall. Les maires qui seront élus en 2022 vont survivre au départ de Macky Sall en 2024 car leur mandat court jusqu’en 2027. Et être élu maire lors de ces prochaines joutes, vous assure d’une longévité politique au-delà même du président de la République ; et ce mandat de maire sera même plus garanti que celui d’un député élu en 2022 car une assemblée peut être dissoute par le nouveau président. Mais le maire restera en poste jusqu’à la fin de son mandat sauf en cas de faute lourde.

Et cette élection qui se présente comme un visa pour l’avenir politique, aucun membre responsable de l’APR ne veut être sur la touche. Et plusieurs d’entre eux vont contester les choix de Macky Sall. Soit, ils sont les candidats du parti ou soit ils sont candidats indépendants. Moustapha Cissé Lô l’avait si bien dit en octobre 2018, bien avant son exclusion de l’APR : « Je veux faire comme Khalifa pour les prochaines Locales. Là où je n’ai aucun militant, je vais parrainer des gens qui vont me soutenir à la mairie de Dakar. »

Et plusieurs responsables de l’APR sont dans les mêmes dispositions que Moustapha Cissé Lô en ce qui concerne les Locales. S’ils ont l’aval du président du parti, tant mieux. Sinon ils outrepasseront les directives du parti pour aller briguer le suffrage des citoyens. Et c’est Macky Sall qui risque de voir son autorité saper par les militants de son parti. Les militants de première heure vont réclamer leur part d’héritage en voulant être en première ligne aux locales. Et s’ils ne sont pas investis par le parti APR, ce sera le début des grandes batailles des républicains.

Les prochaines réunions du parti seront houleuses. Et tous les responsables auront les oreilles tendues vers Macky Sall ; mais selon nos sources, tous les responsables du parti ont commencé leurs réunions nocturnes de proximité. Personne ne veut se laisser devancer. Certains le font publiquement comme ces ministres et DG déjà en campagne. Mais d’autres travaillent dans les coulisses sans bruit en attendant la décision du président du parti.

La Rédaction de xibaaru